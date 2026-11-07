Trenes mitre y san martín: estaciones cerradas desde este sábado y recorridos reducidos

Los pasajeros de los trenes Mitre y San Martín tendrán cambios importantes desde este sábado 7 de noviembre por el operativo de seguridad vinculado con la visita del papa León XIV. Algunas estaciones dejarán de recibir pasajeros y, durante el lunes y martes, habrá servicios que no llegarán a Retiro.

Las dos estaciones que cierran desde las 18

Trenes Argentinos informó que Lisandro de la Torre y 3 de Febrero permanecerán cerradas para ascenso y descenso desde las 18:00 del sábado 7 hasta el primer servicio del jueves 12 de noviembre. Esto afecta a usuarios habituales aunque no participen de los eventos religiosos.

El cierre de una estación no equivale a la suspensión de todos los trenes de la línea. Los pasajeros deben planificar dónde subir o bajar y prever tiempo adicional para combinar con otros medios de transporte.

Cómo serán los recorridos reducidos

En la línea Mitre, desde las 8:00 del lunes 9 y desde las 16:00 del martes 10, los ramales operarán sin llegar a Retiro mientras rija el dispositivo de seguridad. Los recorridos previstos serán Belgrano C–Tigre y Belgrano R–José León Suárez/Bartolomé Mitre.

En la línea San Martín, durante esas mismas franjas, las formaciones circularán entre Villa del Parque y Dr. Cabred. El restablecimiento del servicio completo depende de la autorización de las autoridades de seguridad, por lo que no existe una hora de normalización que pueda garantizarse por anticipado.

Qué pasa durante los feriados

En paralelo a estas restricciones, los servicios estatales del AMBA tendrán cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11. También se prevén servicios nocturnos y refuerzos en varias líneas, de modo que los usuarios deben distinguir entre la mayor frecuencia general y los cierres puntuales.

Quienes viajan por trabajo, estudio o consultas médicas deberían revisar el recorrido de ida y de regreso: las condiciones pueden ser diferentes según el día y la hora. Los horarios actualizados se publican en los canales oficiales de Trenes Argentinos.

Qué deben hacer quienes utilizan Retiro

El mayor cambio para los pasajeros frecuentes no es solo el cierre de dos estaciones: durante las franjas anunciadas, determinados servicios de Mitre y San Martín dejarán de llegar a Retiro. Quienes suelen combinar allí con subtes, colectivos u otros trenes tendrán que reorganizar el tramo final del viaje. No conviene suponer que el tren seguirá hasta la terminal por tratarse de un día hábil o porque una aplicación muestre el recorrido habitual.

La información oficial establece que el lunes 9 las reducciones comenzarán a las 8 y el martes 10 a las 16. No fija una hora universal de finalización: el retorno a los recorridos habituales dependerá de la autorización de seguridad. En consecuencia, también puede verse afectado el viaje de regreso, incluso cuando la ida se haya realizado sin inconvenientes.

Estaciones cerradas y servicios que continúan

Lisandro de la Torre y 3 de Febrero no permitirán subir ni bajar pasajeros desde las 18 del sábado hasta el primer servicio del jueves 12. La medida no significa que toda la línea Mitre deje de funcionar. Es importante distinguir la circulación de formaciones de la posibilidad de utilizar una estación determinada.

La empresa anunció, además, servicios extraordinarios vinculados con la visita papal. Sin embargo, un refuerzo en una línea no elimina los cierres ni garantiza una combinación directa. Para planificar un recorrido conviene revisar el día exacto, la estación de origen, el destino y la última salida. La referencia es el comunicado oficial de Trenes Argentinos, junto con los avisos operativos que se publiquen durante el fin de semana.