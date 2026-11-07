Camiones en rutas nacionales: qué cambia con las restricciones del 7 al 11 de noviembre

Las restricciones para el transporte pesado durante la visita del papa León XIV obligan a revisar itinerarios en distintas rutas nacionales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció un régimen extraordinario para vehículos de carga de determinadas categorías, con días, franjas horarias y sentidos de circulación definidos en un anexo oficial. No se trata de una prohibición general de circulación para todos los camiones ni para todas las rutas bonaerenses.

Qué vehículos quedan alcanzados

La Disposición 370/2026 identifica las categorías N2, N3, O3 y O4. Su aplicación depende de los tramos, horarios y sentidos precisados en el anexo de la norma. Por eso, antes de salir, los transportistas deben consultar el texto actualizado y el recorrido completo, no solamente el título de la medida.

La decisión se relaciona con los movimientos de público previstos para las actividades del 9 al 11 de noviembre. El operativo combina restricciones preventivas, controles y excepciones para preservar el abastecimiento esencial. No debe confundirse con los cortes municipales de calles, que tienen otro alcance.

Qué cargas están exceptuadas

La disposición contempla excepciones para transporte de leche y derivados, animales vivos, productos frutihortícolas y unidades de prensa, entre otros supuestos detallados en la norma. Una excepción por tipo de carga no significa que se pueda circular sin documentación: cada transportista debe acreditar que encuadra en la categoría correspondiente y cumplir el resto de las normas de tránsito.

Qué conviene comprobar antes de viajar

La información decisiva es el anexo con tramos, sentidos y franjas horarias. Los choferes que circulan entre el interior bonaerense, el AMBA y los accesos a Luján deberían verificar además las comunicaciones de Vialidad y de las autoridades locales, ya que pueden coexistir medidas de diferentes jurisdicciones.

La norma no permite afirmar que la Ruta 2 esté cerrada a todos los camiones ni que haya una restricción uniforme durante las 24 horas. Tampoco autoriza a dar por habilitado un recorrido sin revisar sus condiciones concretas.

Para consultar la disposición original y sus anexos, la fuente de referencia es el Boletín Oficial a través de la normativa nacional. La recomendación para empresas y conductores es comprobar la versión vigente inmediatamente antes del viaje: las medidas operativas pueden modificarse por razones de seguridad.

La última modificación es la que rige

La secuencia de normas es importante: la Disposición 370/2026 fijó el esquema inicial, pero el 6 de noviembre se publicaron las disposiciones 381/2026 y 382/2026, que modificaron el anexo operativo. Por eso, usar una captura o una tabla compartida antes de esa actualización puede llevar a planificar un viaje con información desactualizada. El dato determinante no es solamente el número de ruta: también cuentan el kilómetro inicial y final, el sentido de circulación y la franja horaria.

Las empresas que realizan recorridos de larga distancia deberían revisar la norma antes de despachar cada unidad y comunicar cualquier cambio a sus conductores. Si una carga está exceptuada, conviene llevar la documentación que permita identificarla durante un control. Las disposiciones no equivalen a un cierre total de las rutas nacionales ni sustituyen las restricciones provinciales o municipales que puedan aplicarse en los accesos.

Cómo evitar demoras en los corredores bonaerenses

Vialidad Nacional recomendó prever un mayor volumen de tránsito durante las actividades de la visita papal, especialmente cerca de las ciudades que recibirán concentraciones. Para los transportistas que llegan desde el interior de Buenos Aires, una alternativa de viaje solo debe considerarse habilitada después de revisar la señalización y las indicaciones de las autoridades competentes.

La consulta oficial puede hacerse en las modificaciones de la ANSV. También resulta útil consultar la recomendación actualizada de Vialidad Nacional. La diferencia entre una ruta afectada y un tramo efectivamente restringido es fundamental para no transmitir una prohibición más amplia que la establecida.