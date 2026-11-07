Presupuesto bonaerense 2027: los fondos previstos para obras, salud y seguridad

El proyecto de Presupuesto 2027 que presentó el gobierno de Axel Kicillof abre una discusión que afecta a los 135 municipios bonaerenses: qué recursos estarán disponibles para obras, hospitales, escuelas y seguridad, y cómo se distribuirán. La propuesta prevé gastos totales por $58,6 billones, pero todavía debe atravesar el debate legislativo.

Cuánto dinero se proyecta para cada área

De acuerdo con la presentación del ministro de Economía, Pablo López, la inversión de capital proyectada es de $4,05 billones. Allí se incluyen obras hidráulicas, rutas provinciales, infraestructura sanitaria, vivienda y proyectos que el Ejecutivo considera prioritarios.

La protección de sectores vulnerables tiene una previsión de $2,32 billones; el área de salud, $2,26 billones; educación, $1,93 billones; y seguridad y Servicio Penitenciario, $1,98 billones. Estas cifras corresponden a rubros del proyecto y no significan que cada municipio ya tenga asignada una obra o una transferencia.

El fondo para municipios y la discusión por la deuda

El Ejecutivo solicita autorización para un nuevo endeudamiento equivalente a USD 1.000 millones, destinado principalmente a refinanciar compromisos y sostener inversiones. El proyecto incorpora un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para los municipios, vinculado al financiamiento.

El alcance efectivo del fondo, los criterios de distribución y el cronograma de desembolsos forman parte de la negociación legislativa. Para evaluar su impacto provincial será importante considerar tanto grandes distritos como La Matanza como ciudades del interior, entre ellas La Plata, Mar del Plata (General Pueyrredón), Tandil y Bahía Blanca. Sin embargo, no corresponde anticipar asignaciones para ninguno de ellos mientras no exista un reparto aprobado.

Qué obras podrían tener impacto local

Entre los ejes mencionados aparecen la infraestructura vial y el mantenimiento de rutas, los desagües y obras hidráulicas, los centros de atención primaria y las viviendas. El valor concreto para cada localidad dependerá de los anexos presupuestarios, de las licitaciones y de la ejecución efectiva.

La oposición planteó cuestionamientos sobre la distribución de recursos y el estado de los servicios públicos. La discusión seguirá en la Legislatura, donde el endeudamiento requiere una mayoría especial. Hasta que se sancionen las leyes correspondientes, todos los montos deben leerse como proyecciones del Ejecutivo, no como fondos ya transferidos.