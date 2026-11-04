Visita del Papa: qué trenes cambian sus recorridos y cuáles tendrán servicios nocturnos

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto directo en los desplazamientos de miles de bonaerenses. Además de las celebraciones en la Ciudad de Buenos Aires y Luján, el operativo anunciado por el Gobierno nacional prevé cambios en la circulación ferroviaria, servicios nocturnos y frecuencias reforzadas.

Para quienes viajan diariamente por trabajo o estudio, el dato central no es solamente que habrá más trenes: algunas estaciones estarán cerradas y determinados ramales dejarán de llegar a Retiro en franjas específicas. Por eso, antes de salir conviene identificar la línea, el día y la estación habitual.

Cuáles son las estaciones que permanecerán cerradas

Las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero, de la línea Mitre, permanecerán cerradas al público desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el primer servicio del jueves 12. Durante ese período no habrá ascenso ni descenso de pasajeros en esas paradas.

Además, el lunes 9 desde las 8 y el martes 10 desde las 16, la línea Mitre circulará con recorridos reducidos mientras se mantenga el dispositivo de seguridad. Los trenes funcionarán entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y José León Suárez o Bartolomé Mitre, sin llegar a Retiro.

Qué sucede con la línea San Martín

En las mismas franjas —lunes 9 desde las 8 y martes 10 desde las 16—, el San Martín circulará entre Villa del Parque y Dr. Cabred, sin completar su recorrido habitual hasta Retiro. La normalización dependerá de la autorización de las autoridades de seguridad, por lo que no debe interpretarse que el corte terminará a una hora fija.

Quienes necesiten combinar con otros servicios deberán prever tiempo adicional y comprobar las alternativas disponibles antes de iniciar el viaje.

Refuerzos hacia Luján y trenes durante la madrugada

El Sarmiento tendrá un papel destacado por las actividades previstas en Luján. El ramal Once–Moreno operará con frecuencia de día hábil, estimada en un tren cada 11 minutos. En el ramal Moreno–Mercedes, Trenes Argentinos anunció que triplicará las frecuencias el martes 10 y el miércoles 11, con un promedio aproximado de 30 minutos y formaciones reforzadas.

Las líneas Sarmiento, Mitre, San Martín, Roca y Belgrano Sur sumarán servicios especiales durante la madrugada del lunes 9 y refuerzos entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11. En los ramales eléctricos del Roca, los servicios se extenderán hasta la 1 del miércoles; una extensión similar está prevista en los ramales Mitre y en González Catán del Belgrano Sur.

Cómo circularán los colectivos y qué ocurre con los feriados

El operativo oficial indica que los colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencias de día hábil desde el domingo 8 a las 18 hasta el miércoles por la noche. Los trenes de las principales líneas también aplicarán cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos para esas jornadas.

El Gobierno anunció, además, 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios designados por la Conferencia Episcopal Argentina. No se trata de una gratuidad general para todos los pasajeros.

Qué conviene comprobar antes de viajar

Las franjas anunciadas son el marco general del operativo, pero los horarios precisos de cada formación y las últimas salidas pueden modificarse. Por eso, la recomendación es revisar la aplicación y los canales oficiales de Trenes Argentinos el mismo día del viaje, en particular si se utiliza Retiro, las estaciones cerradas del Mitre o combinaciones hacia Luján.

El efecto será diferente según el ramal: mientras algunos pasajeros tendrán servicios adicionales, otros deberán cambiar su recorrido habitual. Esa distinción es fundamental para evitar demoras.