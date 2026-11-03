Casas particulares: los valores de noviembre por hora y por mes con el nuevo aumento y el bono incorporado

Las empleadas domésticas y el personal de casas particulares recibirán este mes un nuevo incremento salarial del 1,6%, según lo dispuesto por la Resolución 6/2026.

Cronograma de aumentos y la incorporación del bono al básico

El esquema salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares contempla un incremento acumulativo del 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.

Además, en la liquidación de este mes se incorpora al sueldo básico el 25% pendiente de la suma no remunerativa de $20.000 otorgada en agosto.

Con estos ajustes se completa el tramo paritario del segundo semestre, que acumula subas mensuales progresivas desde agosto hasta el cierre del año.

Escala salarial por hora de noviembre 2026 categoría por categoría

Los valores por hora funcionan como un piso mínimo obligatorio para todas las modalidades laborales:

Tareas generales (limpieza y cocina): $4.447,11 (con retiro) y $4.170,52 (sin retiro).

(con retiro) y (sin retiro). Cuidado de personas (niños, enfermos o adultos mayores): $4.918,66 (con retiro) y $4.447,11 (sin retiro).

(con retiro) y (sin retiro). Caseros: $4.447,11 (única modalidad sin retiro).

(única modalidad sin retiro). Tareas específicas (cocina exclusiva y labores particulares): $5.093,82 (con retiro) y $4.695,59 (sin retiro).

(con retiro) y (sin retiro). Supervisión: $5.339,08 (con retiro) y $4.923,44 (sin retiro).

Adicionales por antigüedad, plus por zona y horas extras

Al valor básico por hora o por mes deben sumarse obligatoriamente los adicionales de ley según cada relación laboral.

El adicional por antigüedad equivale al 1% sobre el sueldo por cada año trabajado de forma continua con el mismo empleador.

Por su parte, las horas extras se liquidan con un 50% de recargo en días hábiles y con un 100% de recargo los sábados después de las 13, domingos y feriados.

Lo que se viene: el último tramo de aumento en diciembre

Para el mes de diciembre está confirmado un nuevo ajuste salarial del 1,6%, que se calculará directamente sobre las escalas resultantes de noviembre.

Una vez liquidados los haberes de diciembre, el sector quedará a la espera de una nueva reunión paritaria para definir la pauta de comienzos del año entrante.