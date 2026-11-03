Confirmaron los feriados de noviembre: por qué habrá días libres extra el 9, 10, 11 y 23 en Argentina

Los últimos meses de 2026 llegan con múltiples jornadas de descanso y fines de semana largos para los trabajadores y estudiantes de todo el país.

El mes de noviembre combinará feriados nacionales con asuetos extraordinarios, mientras que diciembre cerrará el año con dos períodos consecutivos de descanso extendido.

Días de descanso extraordinarios por la visita del papa León XIV

El Poder Ejecutivo oficializó mediante el Decreto 1103/2026 un esquema de jornadas especiales para organizar la seguridad y la circulación durante la visita papal.

El primer descanso será el lunes 9 de noviembre, con alcance nacional para el sector público, privado y todos los niveles educativos.

Las jornadas siguientes tendrán aplicación territorial específica: el martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que el miércoles 11 de noviembre abarcará a la provincia de Buenos Aires.

Fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional

A las jornadas del evento religioso se sumará el feriado nacional del lunes 23 de noviembre, que conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

La fecha que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (ocurrida el 20 de noviembre de 1845) fue trasladada para generar un fin de semana largo de 3 días en todo el país.

Este esquema permitirá a los sectores turístico y comercial disponer de una nueva oportunidad de escapadas previas al verano.

El calendario completo de descansos para noviembre de 2026

El cronograma oficial de fechas libres para este mes queda configurado de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado extraordinario nacional por la visita del papa León XIV.

feriado extraordinario nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10 de noviembre: feriado especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

feriado especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado especial en la provincia de Buenos Aires.

feriado especial en la provincia de Buenos Aires. Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre cerrará el año con dos fines de semana largos

El último mes de 2026 también ofrecerá jornadas extendidas antes del comienzo del nuevo año.

El lunes 7 de diciembre fue fijado como día no laborable con fines turísticos, acoplándose al martes 8 de diciembre (feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María) para conformar un superparate de 4 días consecutivos.

Finalmente, las fiestas traerán el último descanso del año: el viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad, garantizando un fin de semana largo de 3 días.