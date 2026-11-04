Atención usuarios: confirman cinco días sin bancos en noviembre y estas son las fechas exactas

Si tenías pensado ir al banco esta semana para realizar algún trámite presencial, mejor revisá el calendario antes de salir de tu casa.

Las entidades financieras de todo el país confirmaron un esquema de jornadas sin atención presencial que dejará a los usuarios sin servicio durante tres días en noviembre.

Tres días sin bancos: las fechas exactas del parate de noviembre

El cese de la atención presencial comenzará esta misma semana y se extenderá durante varios días consecutivos de actividad interrumpida.

La Asociación Bancaria y el Banco Central (BCRA) ratificaron el siguiente cronograma de días sin actividad bancaria presencial:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.

Día del Trabajador Bancario. Lunes 9 de noviembre: Feriado Nacional por la visita del Papa.

Feriado Nacional por la visita del Papa. Martes 10 de noviembre: Feriado Bancario dispuesto por el BCRA.

Debido a esto, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, serán 5 los días en los que no habrá atención bancaria.

El Día del Bancario: la primera jornada de sucursales cerradas

El primer día sin actividad presencial será el viernes 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Trabajadora y del Trabajador Bancario.

Este asueto está establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 del sector, por lo que las entidades de todo el país mantendrán sus puertas cerradas.

Durante esta jornada, no habrá atención al público en ventanillas ni trámites presenciales en ninguna sucursal bancaria de la Argentina.

El feriado nacional por la visita papal y el feriado cambiario

La inactividad continuará la semana siguiente debido a la combinación de un feriado nacional y una disposición del Banco Central.

El lunes 9 de noviembre no habrá bancos por regir un Feriado Nacional decretado en todo el país con motivo de la histórica visita del Papa.

Finalmente, el martes 10 de noviembre tampoco habrá atención presencial, ya que el BCRA designó esa fecha como Feriado Bancario por disposición expresa.

Cómo operar durante los días sin atención bancaria presencial

Ante este extenso período sin servicio presencial, las autoridades recomiendan a los usuarios adelantar trámites urgentes o utilizar los canales digitales.

El Home Banking y las aplicaciones móviles de cada entidad funcionarán con normalidad para realizar transferencias, pagos y consultas de saldo.

Por su parte, los cajeros automáticos y las terminales de autoservicio estarán operativos para extracciones de efectivo y depósitos, aunque se sugiere verificar la disponibilidad de billetes.