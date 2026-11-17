Quienes planean viajar en tren durante el próximo fin de semana largo deberán prestar especial atención al recorrido de la línea Mitre. Trenes Argentinos confirmó nuevas intervenciones en las vías y anticipó modificaciones que afectarán tanto a pasajeros del norte del conurbano bonaerense como a quienes habitualmente llegan a Retiro.

El operativo está previsto para el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre de 2026. La empresa explicó que necesita disponer de varias jornadas consecutivas para reemplazar componentes ferroviarios que no pueden renovarse durante las ventanas nocturnas habituales.

La medida no será igual en los tres ramales. Por eso, antes de salir conviene identificar cuál utilizás y hasta qué estación estará habilitado el servicio.

Qué trenes del Mitre dejarán de circular del 21 al 23 de noviembre

El cambio más importante alcanzará al ramal Retiro–Tigre: estará totalmente interrumpido durante los tres días anunciados. Esto significa que no habrá trenes de ese ramal para realizar viajes entre las estaciones de su recorrido mientras se ejecuten las obras.

En cambio, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no se suspenderán por completo: funcionarán de manera limitada, con Belgrano R como cabecera del lado de la Ciudad, en lugar de llegar a Retiro.

Así queda el esquema informado por Trenes Argentinos:

Ramal Sábado 21, domingo 22 y lunes 23 Retiro–Tigre Servicio interrumpido Retiro–José León Suárez Circula entre Belgrano R y José León Suárez Retiro–Bartolomé Mitre Circula entre Belgrano R y Bartolomé Mitre

El anuncio fue publicado por la operadora ferroviaria el 16 de noviembre. No se trata de una interrupción de todas las líneas metropolitanas: el comunicado se refiere específicamente a estos tres servicios de la línea Mitre.

Qué pasa si tenés que viajar a Retiro, Tigre o zona norte

Los pasajeros que normalmente utilizan el tren para llegar a Retiro desde José León Suárez o Bartolomé Mitre tendrán que contemplar un tramo adicional desde Belgrano R por otro medio de transporte. La empresa no informó en ese comunicado un servicio sustituto específico, por lo que no corresponde dar por garantizados colectivos de reemplazo.

Para quienes viajan hacia Tigre, San Fernando, San Isidro, Martínez u otras estaciones del ramal costero, la interrupción obliga a buscar una alternativa para el trayecto completo. El impacto puede ser especialmente relevante para personas que trabajan durante el feriado, visitan familiares o realizan actividades turísticas en la zona norte.

También conviene tener presente que una combinación habitual puede dejar de ser posible aun cuando el ramal de origen continúe funcionando parcialmente. El cambio de cabecera en Belgrano R modifica la llegada a Retiro y exige calcular más tiempo para conexiones con otros trenes o micros.

Por qué se corta el servicio durante el fin de semana largo

Según explicó Trenes Argentinos en su comunicación oficial, los trabajos incluyen el recambio de enlaces de vía, mecanismos que permiten que las formaciones pasen de una vía a otra.

Habrá tareas en el acceso a la estación Martínez, sobre el enlace norte, y en una alcantarilla de la calle Laprida. También se renovará un enlace en el acceso a la estación Tigre. Son intervenciones sobre infraestructura que requiere disponer de la traza sin circulación para trabajar con seguridad.

La empresa enmarcó las obras en la Emergencia Ferroviaria nacional y sostuvo que buscan mejorar la seguridad operacional y reducir futuras demoras y cancelaciones. El avance comunicado alcanza casi 36 kilómetros de vías renovadas en el ramal Tigre y 42 de los 47 kilómetros del tercer riel.

Cómo verificar el servicio antes de salir

Como las obras están programadas para días posteriores al anuncio, es recomendable consultar nuevamente el estado del servicio antes de viajar. Las condiciones operativas pueden actualizarse y el comunicado no establece horarios de salida para cada estación durante el esquema limitado.

La consulta oficial puede realizarse en el sitio de Trenes Argentinos, en la sección de horarios, recorridos y modificaciones, o mediante sus canales de información para pasajeros.

Si tu viaje depende de una conexión, revisá por separado el recorrido de ida y el de regreso. Para los usuarios habituales del ramal Tigre, la clave es recordar que el corte anunciado abarca las tres jornadas completas, del 21 al 23 de noviembre, mientras que los otros dos ramales tendrán servicios limitados a Belgrano R.