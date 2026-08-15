Travel Sale 2026: confirman la fecha del evento con descuentos y financiación en viajes

Por Denisse Helman
Travel sale 2026: confirman la fecha del evento con descuentos y financiación en viajes

Si estás planeando una escapada de fin de semana o querés anticipar la compra de tus vacaciones a precios promocionales, se confirmó oficialmente la fecha en la que podrás acceder a ofertas y opciones de financiación para viajar.

La 12° edición del Travel Sale reunirá a más de 100 agencias de todo el país con rebajas y facilidades de pago exclusivas para el turismo dentro y fuera de Argentina.

Fechas confirmadas y agencias participantes

El evento de comercio electrónico turístico se llevará a cabo durante siete días consecutivos, del 24 al 30 de agosto.

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Organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), la feria virtual contará con la participación de más de 100 empresas del sector.

La propuesta incluirá paquetes, pasajes, alojamientos y excursiones con beneficios especiales para viajar por Argentina y el exterior.

Estructura por días temáticos para encontrar ofertas específicas

Para facilitar la búsqueda de los usuarios, esta nueva edición presentará una dinámica organizada por jornadas temáticas diarias.

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Entre las categorías semanales destacadas se encontrarán:

  • Destinos nacionales y Ciudad de Buenos Aires
  • Sol, playa y escapadas urbanas
  • Naturaleza, aventura y circuitos de turismo sustentable
  • Rutas gastronómicas, enoturismo y cultura

Beneficios en turismo sustentable y hoteles certificados

Una de las principales novedades de esta edición será el impulso otorgado al turismo de menor impacto ambiental.

Los viajeros podrán acceder a promociones especiales y esquemas de financiación en establecimientos que cuenten con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes.

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Esta iniciativa busca fomentar elecciones de viaje responsables y apoyar a los prestadores turísticos con certificación ecológica.

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