Travel sale 2026: confirman la fecha del evento con descuentos y financiación en viajes

Si estás planeando una escapada de fin de semana o querés anticipar la compra de tus vacaciones a precios promocionales, se confirmó oficialmente la fecha en la que podrás acceder a ofertas y opciones de financiación para viajar.

La 12° edición del Travel Sale reunirá a más de 100 agencias de todo el país con rebajas y facilidades de pago exclusivas para el turismo dentro y fuera de Argentina.

Fechas confirmadas y agencias participantes

El evento de comercio electrónico turístico se llevará a cabo durante siete días consecutivos, del 24 al 30 de agosto.

Organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), la feria virtual contará con la participación de más de 100 empresas del sector.

La propuesta incluirá paquetes, pasajes, alojamientos y excursiones con beneficios especiales para viajar por Argentina y el exterior.

Estructura por días temáticos para encontrar ofertas específicas

Para facilitar la búsqueda de los usuarios, esta nueva edición presentará una dinámica organizada por jornadas temáticas diarias.

Entre las categorías semanales destacadas se encontrarán:

Destinos nacionales y Ciudad de Buenos Aires

Sol, playa y escapadas urbanas

Naturaleza, aventura y circuitos de turismo sustentable

Rutas gastronómicas, enoturismo y cultura

Beneficios en turismo sustentable y hoteles certificados

Una de las principales novedades de esta edición será el impulso otorgado al turismo de menor impacto ambiental.

Los viajeros podrán acceder a promociones especiales y esquemas de financiación en establecimientos que cuenten con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes.

Esta iniciativa busca fomentar elecciones de viaje responsables y apoyar a los prestadores turísticos con certificación ecológica.