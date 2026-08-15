Travel sale 2026: confirman la fecha del evento con descuentos y financiación en viajes

Si estás planeando una escapada de fin de semana o querés anticipar la compra de tus vacaciones a precios promocionales, se confirmó oficialmente la fecha en la que podrás acceder a ofertas y opciones de financiación para viajar.
La 12° edición del Travel Sale reunirá a más de 100 agencias de todo el país con rebajas y facilidades de pago exclusivas para el turismo dentro y fuera de Argentina.
Fechas confirmadas y agencias participantes
El evento de comercio electrónico turístico se llevará a cabo durante siete días consecutivos, del 24 al 30 de agosto.
Financiamiento para empresas: autorizan créditos en dólares para pymes que cobran en pesos
Organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), la feria virtual contará con la participación de más de 100 empresas del sector.
La propuesta incluirá paquetes, pasajes, alojamientos y excursiones con beneficios especiales para viajar por Argentina y el exterior.
Estructura por días temáticos para encontrar ofertas específicas
Para facilitar la búsqueda de los usuarios, esta nueva edición presentará una dinámica organizada por jornadas temáticas diarias.
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Entre las categorías semanales destacadas se encontrarán:
- Destinos nacionales y Ciudad de Buenos Aires
- Sol, playa y escapadas urbanas
- Naturaleza, aventura y circuitos de turismo sustentable
- Rutas gastronómicas, enoturismo y cultura
Beneficios en turismo sustentable y hoteles certificados
Una de las principales novedades de esta edición será el impulso otorgado al turismo de menor impacto ambiental.
Los viajeros podrán acceder a promociones especiales y esquemas de financiación en establecimientos que cuenten con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes.
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Esta iniciativa busca fomentar elecciones de viaje responsables y apoyar a los prestadores turísticos con certificación ecológica.