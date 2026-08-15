Día del niño 2026: cadena de electrodomésticos lanzó descuentos de hasta 40% y financiación

Si estás buscando el regalo ideal para el Día del Niño y querés cuidar el bolsillo sin recortar en tecnología o entretenimiento, ya podés aprovechar una fuerte batería de promociones bancarias y facilidades de pago en el mercado local.

La cadena de electrodomésticos On City puso en marcha una campaña especial con importantes rebajas de precios, financiación extendida y beneficios exclusivos tanto en sus más de 200 sucursales como en su plataforma online.

Fechas clave y descuentos de hasta el 40%

Las promociones especiales por la festividad estarán vigentes desde el 13 hasta el 16 de agosto, abarcando tanto las compras presenciales como las realizadas a través de su sitio web oficial.

Durante estas cuatro jornadas, los consumidores pueden acceder a descuentos de hasta el 40% en categorías seleccionadas.

Además, para quienes abonen con tarjetas de crédito de las entidades bancarias participantes, se habilita la opción de pagar en hasta 18 cuotas sin interés.

Financiación especial de hasta 24 cuotas con diferimiento de pago

Para quienes busquen una alternativa de financiación propia sin depender de los límites con tarjeta, la empresa habilitó la modalidad On City Crédito con condiciones únicas.

Esta opción permite acceder a un 20% de descuento adicional sobre el producto y financiar la compra en hasta 24 cuotas fijas.

El principal diferencial de este esquema es que ofrece un período de gracia: quien compre durante la campaña comenzará a pagar la primera cuota recién en septiembre.

Celulares, consolas y los productos tecnológicos más buscados

La campaña enfoca sus mayores beneficios en el rubro de tecnología y dispositivos electrónicos, que se consolidan entre los más pedidos por los chicos para el aprendizaje y el entretenimiento.

Entre los artículos destacados con beneficios de cuotas y rebajas se encuentran:

Consolas de videojuegos y accesorios de última generación.

y accesorios de última generación. Celulares y tablets de diversas gamas.

de diversas gamas. Notebooks y computadoras para estudio y juego.

para estudio y juego. Televisores, parlantes y pequeños electrodomésticos para el hogar.

Retiro gratuito en sucursales y canales de venta

Para evitar los costos de envío a domicilio y acelerar la entrega de cara a la fecha festiva, la firma confirmó que el retiro en sucursal es 100% gratuito en todos sus locales del país.

Los usuarios pueden realizar la compra digital y retirar el producto de forma directa en cualquiera de sus más de 200 puntos de venta.

Asimismo, la atención en tienda física permite comparar modelos en exhibición y recibir asesoramiento personalizado antes de concretar la operación.