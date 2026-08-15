Créditos hipotecarios: el gobierno analiza usar fondos de anses para ampliar la oferta y bajar las tasas

El Gobierno tiene bajo análisis un plan que podría cambiar el panorama de los créditos hipotecarios.

El equipo económico evalúa utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para inyectar liquidez al sistema financiero y mejorar las condiciones para quienes buscan financiamiento a largo plazo para vivienda.

Cómo funcionaría el mecanismo para fondear a los bancos

La propuesta, confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, contempla un esquema de licitaciones de plazos fijos.

En concreto, el FGS licitaría plazos fijos de largo plazo entre entidades financieras.

Esto le aportaría mayor liquidez a los bancos, permitiéndoles destinar esos fondos a préstamos hipotecarios para la compra de viviendas con plazos más extensos.

El objetivo detrás de la medida y las conversaciones oficiales

El objetivo principal es resolver la falta de financiamiento de largo plazo en pesos, un cuello de botella que hoy limita la expansión del crédito para vivienda y mantiene altas las tasas.

La intención es aprovechar el perfil de inversión de largo plazo del fondo previsional para aportar mayor previsibilidad al sistema financiero.

El mecanismo está siendo evaluado en conversaciones con el Ministerio de Capital Humano, las autoridades del FGS y los bancos.

Sin detalles concretos sobre plazos y tasas por el momento

Dado que el proyecto se encuentra todavía en una etapa de evaluación, el Gobierno no ha informado sobre montos, tasas, plazos ni condiciones específicas para potenciales tomadores de los créditos hipotecarios.

La iniciativa no constituye por ahora una nueva línea de préstamos disponible para el público, sino un mecanismo de financiamiento para los bancos que se está discutiendo.

El equipo económico insiste en que la estrategia de fondo es generar condiciones macroeconómicas que permitan una reducción sostenida de las tasas de interés.

Otras medidas: movilizar dólares para la construcción

En paralelo, Furiase defendió una flexibilización para que las entidades financieras puedan prestar una mayor proporción de los dólares depositados por sus clientes.

Actualmente, los bancos prestan aproximadamente el 60% de los US$40.000 millones que totalizan los depósitos en moneda estadounidense.

La modificación busca ampliar el universo de compañías de la economía real, incluyendo sectores como la construcción, que podrían acceder a financiamiento en dólares, hoy condicionado por requisitos de generación de ingresos en esa moneda.