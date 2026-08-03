Tras el paro docente: nación advierte con sancionar a los gremios que no cumplieron el piso del 75% de clases

El Gobierno nacional fiscalizó el acatamiento y advirtió que aplicará sanciones a los gremios si no se garantizó el 75% de actividad mínima en las escuelas.

Las provincias que alcanzaron el piso del 75% de clases

Desde Balcarce destacaron que distritos como la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe superaron el nivel mínimo fijado por la Ley de Modernización Laboral.

A su vez, en jurisdicciones como Entre Ríos, Chubut y San Juan reportaron un acatamiento muy bajo a la medida de fuerza.

La dura respuesta de la provincia de Buenos Aires y el rechazo a las inspecciones

En contraposición, el gobierno bonaerense rechazó la fiscalización de la Secretaría de Trabajo de la Nación y evitó el ingreso de inspectores a sus establecimientos.

A través de una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación, respaldada en el artículo 6 de la Constitución, argumentaron que Nación no tiene facultades para controlar el empleo público provincial.

Sanciones a gremios y postura oficial de la Casa Rosada

Desde el Poder Ejecutivo aclararon que las eventuales sanciones recaerán sobre los sindicatos y no sobre los docentes que adhirieron individualmente al paro.

Fuentes oficiales calificaron la medida de fuerza como “muy politizada” y cuestionaron a las entidades sindicales por realizar una huelga nacional cuando las paritarias son responsabilidad directa de las provincias.

Los reclamos sindicales: paritaria nacional, FONID y piso salarial

Por su parte, el gremio docente CTERA aseguró que la jornada tuvo un “altísimo acatamiento en todo el país” en rechazo a la negativa de convocar a la Paritaria Nacional Docente.

Entre las demandas principales, exigen una recomposición salarial urgente frente a sueldos mínimos estancados cerca de los $500.000, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento presupuestario para la educación.