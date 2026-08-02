Reunión de urgencia: la orden oficial para inspeccionar las escuelas de todo el país este lunes

Si tenés chicos en edad escolar y no sabés qué va a pasar en las aulas tras la convocatoria al paro nacional, la postura oficial ya fue ratificada.

El Consejo Federal de Educación se reunió de urgencia este domingo para organizar un operativo de inspección presencial y digital en todo el país.

La cumbre dominical y el plan de control en las aulas

El Ministerio de Capital Humano encabezó un encuentro virtual extraordinario para coordinar las inspecciones con todas las provincias.

Durante la jornada, la cartera nacional ratificó la norma que obliga a mantener abiertos los establecimientos educativos y garantizar el dictado de clases.

Auditorías aleatorias y fiscalización en tiempo real

La Secretaría de Educación enviará supervisores para realizar inspecciones aleatorias en escuelas primarias y secundarias.

En cada auditoría se labrarán actas presenciales sobre las aulas operativas, que luego se cruzarán con los sistemas digitales de presentismo provincial.

Exigencias de la norma y el aviso por sanciones

El Gobierno nacional remarcó la vigencia de la Ley 27.802, la cual contempla a la educación dentro del marco de servicios esenciales.

Según el criterio oficial, las escuelas deben garantizar una prestación mínima del 75% de las clases, advirtiendo que las ausencias no justificadas serán derivadas a las autoridades locales para aplicar sanciones.

Los reclamos de CTERA y la postura de otros gremios

La medida de fuerza nacional fue convocada por CTERA en reclamo por la paritaria nacional y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

A su vez, los gremios alineados en la CGT no realizarán paro total, optando por jornadas de visibilización, movilizaciones y trabajo a reglamento.