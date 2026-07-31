Tragedia en maipú: un muerto tras el impacto de un tren contra un auto

Un trágico siniestro ferroviario se registró este viernes en la ciudad bonaerense de Maipú, donde un automóvil fue embestido por una formación ferroviaria en un paso a nivel, provocando la muerte del conductor del vehículo.

El fatal accidente ocurrió en el cruce de la calle Ayacucho, por causas que son materia de investigación. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del automóvil perdió la vida en el lugar, sin que los equipos de emergencia pudieran hacer nada para salvarlo.

Tras el hecho, la formación ferroviaria permaneció detenida sobre las vías mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de los Bomberos Voluntarios de Maipú, personal policial y especialistas de Policía Científica, quienes llevaron adelante las diligencias necesarias para determinar la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Las autoridades dispusieron el resguardo de la escena hasta completar las actuaciones judiciales, mientras que el tránsito en la zona permaneció restringido.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la víctima fatal.

Crédito y foto. Semana Maipuense