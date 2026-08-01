Paro docente este lunes: el Gobierno aplicará sanciones si no se garantiza el 75% de las clases

Si tenés chicos en edad escolar y dudás sobre qué va a pasar en las aulas tras la convocatoria al paro, la respuesta oficial ya está en marcha.

El Gobierno nacional confirmó que saldrá a fiscalizar el funcionamiento de los colegios este lunes para hacer cumplir el esquema de presencialidad mínima obligatoria.

La exigencia del 75% de la actividad en las aulas

El Ministerio de Capital Humano anunció que supervisará de forma directa el cumplimiento del 75% de la actividad docente habitual en todo el país.

La medida se da bajo el amparo de la Ley de Modernización Laboral, la cual fijó a la educación dentro del marco de servicios esenciales.

Protocolos y sanciones ante eventuales incumplimientos

La cartera encabezada por Sandra Pettovello advirtió que, si se detecta una interrupción indebida, se activarán de inmediato los protocolos para aplicar sanciones a quienes vulneren la norma.

Para auditar el panorama real, la Secretaría de Trabajo desplegará una inspección muestral en escuelas de todo el país durante toda la jornada.

Los reclamos de CTERA y los fondos en conflicto

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocaron a la protesta denunciando la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

El sindicato exige la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), junto con el giro de partidas presupuestarias nacionales para financiar el sistema público.

Un nuevo proyecto de ley en el centro de la disputa

Más allá de la cuestión salarial, la conducción gremial liderada por Sonia Alesso sumó exigencias de fondo para el sector.

Entre los puntos centrales figuran la demanda por una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo rotundo al proyecto de Ley de Libertad Educativa impulsado en el Congreso.