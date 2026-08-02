Transferencias e inscripciones de vehículos: la medida oficial que elimina trámites presenciales

El Gobierno nacional puso en marcha un plan de digitalización integral del Registro Automotor que busca realizar la mayoría de los trámites de forma remota y sin presencialidad.

El nuevo plan de digitalización y sus resoluciones clave

El Ministerio de Justicia oficializó la medida a través de las resoluciones 306 y 308/2026 publicadas en el Boletín Oficial.

Esta normativa crea el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, cuyo fin es automatizar los controles y reducir drásticamente los tiempos administrativos.

Eliminación de más de 100 aranceles y nuevo esquema de costos

La reforma al sistema no solo es tecnológica, sino que ataca directamente el esquema de costos de las transferencias e inscripciones.

La Resolución 308/2026 derogó un modelo que contemplaba más de un centenar de aranceles diferentes para reemplazarlo por una estructura simplificada y transparente para el usuario.

Cómo operan las plataformas virtuales RUV, RUNA y TAD

Para realizar las gestiones en forma 100% remota, el sistema se apoya en el Registro Único Virtual (RUV) y el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA).

Además, la Dirección Nacional (DNRPA) continuará migrando trámites a la plataforma Trámites a Distancia (TAD), facilitando el uso de documentos electrónicos e interconexión de bases de datos.

Implementación gradual y cronograma de ejecución

Las reformas no se aplicarán de golpe, sino mediante una implementación progresiva y por etapas.

La Secretaría de Políticas de Vinculación Ciudadana junto a la DNRPA confeccionarán un cronograma oficial a medida que los sistemas informáticos se adapten para habilitar cada nuevo trámite digital.