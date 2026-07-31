Julio se despide con fuertes tormentas: continúan vigentes las alertas amarilla y naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes este viernes 31 de julio las alertas amarilla y naranja por tormentas para amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, en el marco del ingreso de un frente frío que provoca condiciones de tiempo muy inestables durante el cierre del mes y el final de las vacaciones de invierno.

Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Según el organismo meteorológico, en las zonas bajo alerta amarilla las tormentas pueden presentar fuerte intensidad de manera localizada, con precipitaciones abundantes, ráfagas y ocasional granizo, por lo que existe la posibilidad de inconvenientes puntuales en áreas urbanas y rurales.

En tanto, las áreas comprendidas bajo alerta naranja enfrentan un escenario de mayor peligrosidad. Allí se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con lluvias que podrían acumular entre 40 y 80 milímetros, e incluso superar esos valores en forma puntual, además de ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Estas condiciones pueden generar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones para la circulación.

¿Qué significa cada nivel de alerta?

Alerta Amarilla

Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de ocasionar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Se recomienda mantenerse informado y adoptar medidas preventivas.

Alerta Naranja

Se pronostican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Es fundamental extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre y seguir las indicaciones de las autoridades.

Precaución en las rutas por el regreso de las vacaciones

El temporal coincide con el último día de las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires, por lo que se espera un importante movimiento vehicular desde distintos destinos turísticos hacia el interior bonaerense.

En este contexto, quienes regresen desde la Costa Atlántica, especialmente por la Ruta 2, así como por las rutas 11, 56, 63, 74 y demás corredores provinciales, deberán conducir con máxima prudencia debido a la posibilidad de lluvias intensas, banquinas inestables, acumulación de agua sobre la calzada y reducción significativa de la visibilidad durante el desarrollo de las tormentas.

Recomendaciones del SMN

Evitar circular durante las tormentas si no es imprescindible.

Reducir considerablemente la velocidad al conducir bajo lluvia.

Mantener una mayor distancia de seguridad con otros vehículos.

No intentar atravesar calles o caminos anegados.

Evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Defensa Civil ante posibles actualizaciones de las alertas.

Las condiciones de inestabilidad persistirán durante gran parte de este viernes, con mejoramientos temporarios en algunas zonas y un progresivo descenso de la temperatura hacia el fin de semana, a medida que el frente frío avance sobre la provincia.-