El Gobierno confirmó la continuidad de Acompañamiento Social: quiénes cobran y los motivos de baja

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del programa y fijó su fecha límite de pago, aunque estableció un filtro estricto de requisitos obligatorios para no perder el beneficio.
Extensión confirmada: la fecha exacta hasta cuándo se pagará
A través de la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo dispuso extender la vigencia del plan por un plazo de 48 meses.
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De esta forma, la prestación económica se garantizará hasta abril de 2028, siempre sujeta a la disponibilidad presupuestaria oficial.
Quiénes son los únicos grupos habilitados para seguir cobrando
La nueva normativa determina que no habrá nuevas altas y solo seguirán cobrando quienes ya integraban el padrón.
Además, deberán pertenecer de manera obligatoria a alguno de estos tres sectores prioritarios:
- Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.
- Mujeres con 4 o más hijos menores de 18 años.
- Titulares que cumplan strictly con las corresponsabilidades y obligaciones del programa.
Motivos de baja automática e incompatibilidades fijadas
El Ministerio de Capital Humano detalló un listado de situaciones que generarán la baja inmediata del programa:
- Ser propietario de un comercio o explotación agropecuaria.
- Poseer más de un inmueble registrado.
- Tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.
- Ser titular de embarcaciones o aeronaves.
- Cobrar otros planes de empleo, desempleo o jubilaciones incompatibles.
- Registrar viajes al exterior que contradigan la vulnerabilidad social.
Reorganización operativa y control presupuestario
Además de extender los plazos, la Resolución 90/2026 actualizó los lineamientos operativos del programa para endurecer el seguimiento de los beneficiarios.
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A su vez, la norma dispuso la prórroga de la Unidad Ejecutora, el organismo encargado de auditar la entrega de recursos hasta el fin de la vigencia en 2028.