Discutió con sus vecinos por unos chivos, regresó armado y asesinó a un joven

Un estremecedor episodio de violencia sacude al partido bonaerense de Pergamino luego de que una discusión entre vecinos por unos chivos terminara con un joven de 29 años asesinado a balazos y otros dos integrantes de su familia gravemente heridos.

El hecho ocurrió en el paraje rural Juan Pujol, donde, según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el conflicto comenzó cuando unos chivos ingresaron a un campo vecino, lo que derivó en una fuerte discusión entre Ramiro Otermín y miembros de la familia Benítez.

De acuerdo con la investigación, tras el primer enfrentamiento el acusado se retiró del lugar, pero cerca de una hora más tarde regresó armado con una carabina, un revólver, cuchillos y un palo. Al volver, abrió fuego contra la familia. Como consecuencia del ataque murió Juan Benítez, de 29 años, mientras que Gustavo Benítez (52) y Eduardo Benítez (50) sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados al Hospital San José de Pergamino, donde permanecen internados.

El presunto agresor también resultó herido durante el violento episodio y permanece internado bajo custodia policial. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pergamino, a cargo del fiscal Francisco Furnari, quien imputó al sospechoso por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dos tentativas de homicidio.

Uno de los elementos de prueba incorporados al expediente es un video grabado por la pareja de la víctima, que registró parte de la secuencia cuando el acusado regresó al lugar portando un arma larga. Además, la Policía secuestró las armas presuntamente utilizadas en el ataque y realizó pericias balísticas para reconstruir con precisión cómo ocurrió el crimen.

El brutal homicidio causó una profunda conmoción en la pequeña comunidad rural de Juan Pujol, donde los vecinos aseguran que existían conflictos de larga data entre las familias involucradas. Mientras la investigación avanza, la Justicia busca determinar la secuencia completa de los hechos y esclarecer todas las responsabilidades penales en uno de los crímenes más impactantes ocurridos en las últimas horas en el norte de la provincia de Buenos Aires.