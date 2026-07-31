Julio se despide con tiempo severo: rige alerta por tormentas muy fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta de nivel amarillo y naranja para este viernes 31 de julio en gran parte de la provincia de Buenos Aires, debido al avance de un sistema de tormentas que podría generar fenómenos localmente fuertes e incluso severos durante la tarde y, especialmente, la noche.

De acuerdo con el organismo, las tormentas podrán estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, aunque en algunos sectores estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Las zonas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas fuertes con capacidad para provocar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones en la circulación. En tanto, los sectores comprendidos por la alerta naranja enfrentan un riesgo mayor, ya que allí se esperan tormentas localmente severas con potencial para ocasionar daños materiales, caída de árboles, interrupciones del servicio eléctrico y dificultades en rutas y caminos rurales.

El deterioro de las condiciones comenzará durante la tarde y alcanzará su mayor intensidad hacia la noche. Con el avance de un frente frío, el tiempo tenderá a mejorar gradualmente durante el sábado, acompañado por un descenso de la temperatura y el ingreso de aire más fresco.

Recomendaciones ante el alerta

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni de postes de electricidad.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

No sacar residuos para evitar obstrucciones en desagües.

Evitar circular por calles o rutas anegadas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de las autoridades locales.

Julio se despide con un escenario meteorológico de alta inestabilidad, por lo que se recomienda a los habitantes de la provincia de Buenos Aires permanecer atentos a las actualizaciones del pronóstico y de los niveles de alerta emitidos por el SMN.