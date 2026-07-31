Tragedia en ruta 3: un muerto, tres heridos y una niña en gravísimo estado

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la víspera sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 183, en jurisdicción del partido bonaerense de Las Flores, dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, entre ellos dos menores de edad. El siniestro generó un amplio despliegue de los servicios de emergencia y obligó a mantener asistida la circulación vehicular durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes.

Por causas que son materia de investigación, un automóvil Peugeot 307 y una camioneta Volkswagen Amarok protagonizaron un violento choque frontal de gran magnitud.

Como consecuencia del fuerte impacto, perdió la vida Fernando Gismondi, quien se desplazaba en el Peugeot 307. En el mismo vehículo viajaban Romina Chiquette, de 43 años, y los menores Valentín Gismondi, de 9 años, y Abril Gismondi, de 11, todos domiciliados en la ciudad de Bahía Blanca.

Los heridos fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Zonal General de Las Flores en una ambulancia del SAME y dos unidades sanitarias del citado centro asistencial, donde recibieron atención inmediata por parte del personal médico de guardia.

De acuerdo con la información oficial, la Volkswagen Amarok era conducida por un joven de apellido Forti, de aproximadamente 18 años y domiciliado en la ciudad de Las Flores. El conductor de la camioneta no sufrió lesiones de consideración y no requirió atención médica.

Niña en estado crítico fue derivada en el Helicóptero Sanitario

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por Abril Gismondi, de 11 años, se activó un operativo de máxima complejidad para su derivación aérea hacia un centro asistencial de mayor nivel.

La menor fue trasladada en el Helicóptero Sanitario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuya base operativa funciona durante el receso invernal en la ciudad de Lezama, una estrategia implementada para reducir los tiempos de respuesta ante emergencias en la región y facilitar traslados de alta complejidad hacia hospitales especializados.

La rápida intervención de la aeronave permitió concretar el traslado urgente de la niña, cuyo estado era considerado crítico tras el violento impacto.

Amplio operativo de emergencia

Tras el accidente trabajaron intensamente dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.), equipos del SAME, profesionales de la salud del Hospital de Las Flores y distintas fuerzas policiales, coordinando las tareas de asistencia a las víctimas, rescate y preservación de la escena.

Mientras se desarrollaban las labores, el tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 3 permaneció asistido para garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona y permitir el trabajo de los peritos.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales competentes, que procuran establecer la mecánica del choque y determinar las circunstancias que desencadenaron este fatal siniestro vial.

Información y fotos. Noticias Las Flores