¿Sos monotributista? Vence un plazo clave este mes y confirmaron los nuevos valores a pagar

Si estás inscripto en el Monotributo y necesitás saber si tus costos van a cambiar este mes, ARCA ya oficializó las nuevas reglas de juego.

El organismo recaudador fijó los nuevos topes de facturación y cuotas mensuales para agosto, habilitando a la vez el periodo decisivo para revisar tu categoría.

El plazo límite para la recategorización obligatoria

Quienes hayan registrado variaciones en sus parámetros durante el último año tendrán tiempo hasta el 5 de agosto para hacer la recategorización.

No están obligados a realizar el trámite los pequeños contribuyentes que mantengan sus valores ni aquellos que lleven menos de seis meses inscriptos en el régimen simplificado.

Las razones detrás de los nuevos valores y topes de facturación

La actualización de las escalas responde al mecanismo fijado por la Ley 27.743, que ajusta los importes dos veces al año tomando como base la inflación (IPC) del INDEC.

Al elevarse los topes, muchos contribuyentes evitarán saltar de categoría o ser excluidos simplemente por la suba general de precios y no por un aumento real en su nivel de actividad.

Parámetros clave y los controles cruzados de ARCA

A la hora de evaluar si corresponde un cambio, la normativa no analiza solo los ingresos brutos anuales, sino también el consumo eléctrico, la superficie del local y los alquileres devengados.

Además, ARCA intensificó sus controles cruzando información de facturación electrónica, acreditaciones bancarias y billeteras virtuales para detectar incongruencias en tiempo real.

Risgos e impacto de no actualizar la información a tiempo

Si un contribuyente no realiza la gestión estando obligado, el organismo podrá efectuar una recategorización de oficio, aplicando el cobro retroactivo de diferencias e intereses.

En los casos más graves donde se superen los techos de la escala máxima, el contribuyente quedará excluido del Monotributo y pasará al Régimen General, teniendo que tributar IVA, Ganancias y Autónomos.