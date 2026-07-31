Conmoción en la ruta 9: una toyota hilux se partió al medio y murieron tres personas

Una Toyota Hilux se partió al medio tras protagonizar un estremecedor accidente en la Ruta 9. La violencia del impacto dejó tres personas muertas, un hombre gravemente herido y una escena de destrucción que conmocionó a quienes circulaban por el lugar.

El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Morrison. Los investigadores intentan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta antes de impactar contra las defensas metálicas y una estructura vial.

La Toyota Hilux se partió al medio después de dos violentos impactos

Según la información proporcionada por fuentes policiales, el accidente se registró en el kilómetro 515 de la autopista Córdoba-Rosario, sobre la mano que conduce hacia Rosario.

En la Toyota Hilux viajaban cuatro personas. Por causas que todavía no fueron determinadas, el vehículo salió de su trayectoria y chocó inicialmente contra el guardarraíl ubicado a un costado de la calzada.

La camioneta habría continuado desplazándose durante varios metros hasta estrellarse contra la columna que sostenía un cartel indicador de las salidas hacia Morrison y Alto Alegre. El segundo impacto fue devastador: la carrocería quedó dividida en dos grandes partes y numerosos restos terminaron esparcidos sobre la autopista.

Las imágenes tomadas después del choque muestran la parte delantera de la Hilux completamente separada del resto del vehículo. La magnitud de los daños obligó a desplegar un amplio operativo de rescate, asistencia y seguridad vial.

Tres personas murieron y un hombre quedó gravemente herido

Los equipos médicos que llegaron al lugar constataron que tres ocupantes habían fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas. Las víctimas fueron identificadas como Maximiliano Schaerer, de 29 años; Bárbara Kan, de 51; y Fabiana Delgado, de 61.

El cuarto ocupante, un hombre de 47 años, sobrevivió al impacto, pero sufrió heridas de gravedad. Fue asistido inicialmente en el lugar y luego trasladado de urgencia al Hospital Regional José Antonio Ceballos, situado en la ciudad de Bell Ville.

Hasta el momento no se difundió un parte médico actualizado sobre su evolución. Las autoridades mantuvieron bajo reserva otros datos personales del paciente mientras continuaba recibiendo atención especializada.

Qué se sabe sobre las causas del accidente en la autopista Rosario-Córdoba

Las primeras averiguaciones indicarían que no participaron otros vehículos en el accidente. Esta circunstancia llevó a los peritos a concentrar la investigación en los momentos previos al despiste de la Toyota Hilux.

Entre los puntos que deberán determinarse aparecen la velocidad a la que circulaba la camioneta, la existencia de una posible maniobra brusca, una falla mecánica o algún factor externo que pudiera haber provocado la pérdida de control.

Por ahora, ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente. Las conclusiones dependerán de las pericias mecánicas, el análisis de las marcas encontradas sobre el asfalto y los elementos recolectados en el kilómetro 515.

También será relevante el testimonio del sobreviviente cuando su estado de salud permita que pueda declarar ante los investigadores. Su relato podría resultar clave para reconstruir qué ocurrió durante los segundos anteriores al primer impacto.

El operativo tras el choque que dejó la camioneta destruida

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, Policía Caminera y Bomberos Voluntarios de Morrison, además de ambulancias y personal encargado de realizar las pericias.

La circulación quedó reducida durante varias horas mientras los rescatistas retiraban los restos de la camioneta, asistían al único sobreviviente y preservaban la zona para el trabajo de los especialistas.

El tránsito fue restablecido progresivamente después de completar las tareas principales. La causa quedó en manos de la Justicia cordobesa, que deberá establecer las responsabilidades y la secuencia exacta del choque que dejó a la Toyota Hilux partida al medio.