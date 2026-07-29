Horror en un geriátrico de mar del plata: una residente fue víctima de un violento episodio de maltrato

Un presunto caso de maltrato, violencia verbal y hostigamiento contra personas mayores alojadas en un geriátrico de Mar del Plata generó una profunda conmoción e indignación pública luego de que se difundiera un video en el que se observa a un hombre agrediendo a una residente del establecimiento.

El episodio ocurrió el pasado lunes 27 de julio, alrededor de las 19 horas, y quedó registrado en una filmación que posteriormente comenzó a circular en redes sociales y en grupos de mensajería, entre ellos uno al que pertenece INFOZONA.

En las imágenes puede verse al sujeto mientras prepara a una mujer de edad avanzada para acostarla, manipulándola con extrema brusquedad y manteniendo una actitud agresiva e intimidatoria. Durante toda la secuencia, la víctima permanece visiblemente angustiada y en una situación de absoluta vulnerabilidad.

El video también registra expresiones de una violencia verbal extrema dirigidas hacia la adulta mayor. Entre otras frases, el hombre le grita: “¿Por qué no te morís?”, “Morite de una vez” y la amenaza con romperle la cabeza si intenta reaccionar. Mientras tanto, la mujer llora desconsoladamente y pregunta reiteradamente qué hizo para recibir ese trato.

Otro de los momentos que despertó mayor preocupación es cuando el agresor le coloca una prenda de vestir sobre la cabeza durante algunos segundos, una acción que podría haber comprometido su integridad física y que se suma al trato completamente inapropiado y potencialmente peligroso evidenciado en las imágenes.

La difusión del video provocó una inmediata ola de repudio en las redes sociales, donde numerosos usuarios exigieron la intervención urgente de las autoridades competentes, la protección de los residentes del geriátrico y el esclarecimiento de los hechos.

A raíz de lo ocurrido, el hombre fue denunciado por presuntos hechos de maltrato, violencia verbal y hostigamiento contra personas mayores. La investigación buscará determinar las responsabilidades correspondientes, establecer si existieron fallas en los controles del establecimiento y verificar si se registraron otros episodios de características similares.

El caso volvió a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en los hogares destinados al cuidado de adultos mayores, con el objetivo de garantizar condiciones dignas, seguras y libres de cualquier forma de violencia para una población especialmente vulnerable