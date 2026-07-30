El buen tiempo tiene las horas contadas: Jueves templado y agradable pero se viene una fuerte tormenta

La provincia de Buenos Aires transita este jueves 30 de julio con una jornada de tiempo estable, aunque con un progresivo aumento de la nubosidad que anticipa un importante cambio de las condiciones meteorológicas. Tras un amanecer frío en gran parte del territorio bonaerense, se espera una tarde con temperaturas algo más templadas debido al ingreso de vientos del sector norte, mientras que el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente cubierto en distintas regiones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevén lluvias de importancia durante este jueves, pero el escenario comenzará a modificarse hacia la noche como antesala de un viernes con tormentas fuertes en gran parte de la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves se caracteriza por un ambiente relativamente estable, aunque con un notorio incremento de la humedad y condiciones propicias para el avance de un frente que provocará un fuerte desmejoramiento del tiempo en las próximas horas.

La principal novedad llegará este viernes 31 de julio, cuando rige una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires. El organismo prevé tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los modelos meteorológicos también indican que el deterioro de las condiciones estará asociado a la formación de un sistema de baja presión que favorecerá lluvias generalizadas y tormentas durante el viernes, con mejoras recién durante el fin de semana en buena parte del territorio bonaerense.

De esta manera, julio se despedirá con fuertes tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, dejando atrás un mes que estuvo marcado por intensas olas de frío, heladas, nieblas persistentes e incluso nevadas en varios distritos del sur bonaerense.

El cambio de tiempo coincidirá además con el fin de las vacaciones de invierno en la provincia, por lo que se recomienda a quienes deban viajar durante el fin de semana mantenerse informados a través de los pronósticos y alertas oficiales, especialmente si tienen previsto circular por las rutas bonaerenses