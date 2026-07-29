Misterio y muerte en la ruta 63: investigan un posible crimen cerca de dolores

Un importante despliegue policial se lleva adelante este miércoles sobre la Ruta Provincial 63, luego de que un hombre fuera hallado sin vida en el interior de un automóvil en circunstancias que son materia de investigación judicial.

Informó el portal Criterio On Line que el trágico episodio ocurrió a la altura del kilómetro 27,500, en el carril ascendente de la ruta, en el tramo comprendido entre las ciudades de Dolores y Conesa, en la zona conocida como Esquina de Crotto.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue encontrada dentro de un Peugeot 408 de color gris y presentaría una herida cortante en la zona del cuello. Ante estas características, las autoridades iniciaron una investigación bajo la hipótesis de un presunto homicidio.

Tras el hallazgo, el sector fue inmediatamente preservado para permitir el trabajo de los peritos. En el lugar intervienen efectivos de la Policía Vial y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores, quienes realizan las tareas de relevamiento de la escena, levantamiento de rastros y recolección de pruebas que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar al o los responsables.

La causa quedó en manos de la Justicia, que dispuso una serie de medidas investigativas y aguarda los resultados de las pericias criminalísticas y de la autopsia, elementos que serán determinantes para establecer la mecánica del hecho y confirmar las causas del fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no fue informada oficialmente y las autoridades mantienen un estricto hermetismo mientras avanza la investigación. No se descarta ninguna hipótesis y se espera que en las próximas horas puedan surgir mayores precisiones sobre este grave episodio que conmociona a la región.

Foto: Crédito de COL