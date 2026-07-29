Retiran del mercado un popular juguete por contener niveles peligrosos de benceno

A pocas semanas de la celebración del Día de las Infancias en Argentina, las autoridades nacionales avanzan con el retiro del mercado de un popular juguete sensorial tras detectarse la presencia de benceno en concentraciones que superan ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Se trata del Squeezy Dumpling, un juguete antiestrés de textura blanda que ganó gran popularidad en los últimos años gracias a su difusión en redes sociales y plataformas de venta online. La medida fue impulsada luego de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Según informó el organismo nacional, los análisis realizados detectaron que el producto contiene cuatro veces más benceno que el máximo permitido por la legislación argentina. El benceno es una sustancia química considerada cancerígena, capaz de ingresar al organismo mediante la inhalación o el contacto con la piel, sin necesidad de que el juguete sea llevado a la boca.

Además del riesgo químico, las autoridades advirtieron que el juguete presenta otras irregularidades: carece del Marcado de Conformidad, no identifica al importador responsable y no incluye las advertencias de seguridad obligatorias en idioma español, incumpliendo así los requisitos exigidos para su comercialización en el país.

Desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor se indicó que ya se inició el procedimiento para retirar el producto de la venta y se notificó a las autoridades provinciales para que intensifiquen las tareas de fiscalización tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete también recomendó a las familias verificar que los juguetes cuenten con el correspondiente Marcado de Conformidad, los datos del importador y las advertencias de seguridad en castellano antes de concretar una compra, especialmente en la previa del Día de las Infancias.

El caso se suma a las alertas internacionales emitidas por organismos de seguridad de productos de consumo, ya que el Squeezy Dumpling también fue retirado de circulación en otros países por los mismos riesgos para la salud infantil.