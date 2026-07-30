Casi toda la provincia de buenos aires está bajo alerta amarilla por tormentas severas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio, que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires, tal como se observa en el mapa oficial difundido por el organismo. La advertencia alcanza a la mayor parte del territorio bonaerense y anticipa una jornada marcada por condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán ser fuertes o localmente severas. Los fenómenos estarán acompañados por:

Fuertes ráfagas de viento.

Ocasional caída de granizo.

Intensa actividad eléctrica.

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Además, el SMN estima precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores donde las tormentas sean más intensas.

El viernes será el día de mayor inestabilidad

Los modelos meteorológicos indican que el viernes será la jornada más complicada del actual episodio de inestabilidad, con un sistema de baja presión que favorecerá el desarrollo de tormentas sobre gran parte del territorio bonaerense. Las condiciones más adversas se esperan principalmente entre la tarde y la noche, cuando podrían registrarse los fenómenos de mayor intensidad. Tras el paso del sistema frontal, durante el fin de semana se prevé un descenso de las temperaturas y una mejora gradual de las condiciones del tiempo.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la vigencia de la alerta amarilla, el SMN recomienda a la población:

Permanecer informada a través de los canales oficiales y las actualizaciones del pronóstico.

Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.

No refugiarse bajo árboles, postes o estructuras que puedan caer por acción del viento.

Retirar objetos de balcones, patios y terrazas que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantener limpios desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

No circular por calles anegadas ni intentar atravesar zonas inundadas.

Si se conduce, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.

Desconectar artefactos eléctricos si existe riesgo de ingreso de agua al domicilio.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono celular con batería suficiente.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del fenómeno durante toda la jornada, ya que las alertas meteorológicas pueden actualizarse en función del comportamiento de las tormentas