Cuánto cobra un empleado de comercio en septiembre: escalas, bono extra y adicionales confirmados

Si trabajás en el sector mercantil y querés saber de cuánto será tu recibo de sueldo este mes, la paritaria confirmó los valores finales con aumento.

Durante los primeros días de septiembre se cobran los haberes correspondientes a agosto, los cuales incluyen la segunda cuota del incremento del 5,7% acordado para el trimestre.

Salarios básicos por categoría para la liquidación de septiembre

Los haberes liquidados arrancan desde un piso general de $1.305.461 para Maestranza A y alcanzan los $1.373.824 en los escalafones más altos. En el sector administrativo, la Categoría A percibirá $1.317.965, la Categoría B $1.322.971, la Categoría C $1.327.970 y la Categoría D $1.342.978. Por su parte, en el rubro ventas, la Categoría A cobrará $1.322.132 y la Categoría B $1.347.148. En tanto, los cajeros percibirán $1.322.132 en la Categoría A y $1.327.970 en la B.

Cobro del bono extraordinario de $25.000

Junto con la liquidación del salario de agosto, los trabajadores del sector sumarán la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario. De esta manera se completa la asignación total de $50.000 que fue pactada en las paritarias del sector. Cabe destacar que para quienes cumplan jornadas parciales o reducidas, el monto se calculará de manera proporcional a las horas trabajadas.

Adicionales de convenio que incrementan el sueldo final

Al básico de cada categoría se le deben sumar los suplementos específicos que elevan el monto final en debolsillo. El adicional por falla de caja alcanza $144.198,68 para Cajeros A y C, mientras que para la Categoría B asciende a $567.825,83. Además, se contempla un pago de $46.042,28 por armado de vidriera, sumado al 1% de antigüedad por año trabajado y el presentismo.

Esquema de la suma no remunerativa y próxima revisión

El acuerdo paritario firmado por la FAECYS y las cámaras empresarias definió la hoja de ruta para los próximos meses. La suma fija de $120.000 no remunerativa comenzará a integrarse al básico en 6 cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Por último, las partes se volverán a reunir en la cláusula de revisión fijada para octubre para definir nuevos incrementos.