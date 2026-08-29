Bancarios: cuánto cobrarán en septiembre y cuándo llegará el próximo aumento

Los trabajadores bancarios llegan a septiembre de 2026 con un salario inicial que ya supera los $2,5 millones al sumar la participación en las ganancias, mientras el gremio se prepara para retomar formalmente la negociación paritaria durante la segunda mitad del mes.

La última actualización confirmada por la Asociación Bancaria fue del 2,1% correspondiente a julio y alcanzó a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales.

Cuánto cobra un bancario con la última escala confirmada

Según la comunicación oficial del gremio, el salario inicial quedó compuesto de la siguiente manera:

Salario inicial: $2.463.757,68.

$2.463.757,68. Participación en las ganancias (ROE): $71.219,54.

$71.219,54. Total de referencia: $2.534.977,22.

Ese monto funciona como piso de referencia para la categoría inicial. Los trabajadores con antigüedad, funciones específicas, adicionales o categorías superiores tienen ingresos mayores.

La escala puede consultarse en la comunicación oficial de La Bancaria.

Por qué septiembre puede traer otra diferencia en el recibo

La particularidad de la paritaria bancaria es que el acuerdo vigente establece un mecanismo de actualización que busca acompañar la evolución de los precios. La Bancaria confirmó que durante agosto continuaría aplicándose el mismo sistema, por lo que cualquier ajuste correspondiente a ese período deberá reflejarse una vez definido y comunicado por las partes.

Por eso, el valor de $2.534.977,22 es el último piso oficialmente informado hasta este 28 de agosto, pero no necesariamente será el monto definitivo que quede vigente durante todo septiembre.

El gremio también anticipó que la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de septiembre. Allí se discutirá la continuidad del esquema y la evolución de los salarios para los meses siguientes.

Cuánto acumularon los bancarios durante 2026

Con el ajuste correspondiente a julio, el gremio informó una suba acumulada del 19,3% entre enero y julio respecto de diciembre de 2025.

La estrategia de La Bancaria durante el año fue evitar acuerdos largos con porcentajes fijos y mantener actualizaciones frecuentes. Eso permitió que las escalas se fueran modificando a medida que se conocieron los indicadores de inflación.

El mecanismo también alcanza los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que el impacto no queda limitado únicamente al salario inicial.

Cuánto será el Día del Bancario

Otra cifra que ya tiene una referencia definida es la compensación por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre.

El monto mínimo informado actualmente es de $2.196.354,74. Sin embargo, La Bancaria aclaró que esa suma será corregida por las futuras actualizaciones salariales, por lo que el valor final que se pague en noviembre probablemente sea superior.

Este adicional se suma a los salarios habituales y suele convertirse en uno de los pagos extraordinarios más importantes del convenio bancario durante el año.

¿Todos los bancarios cobran $2,5 millones?

No. El importe difundido corresponde al salario inicial más la participación en ganancias. El ingreso real de cada trabajador depende de su categoría, antigüedad, cargo, adicionales, zona y otros conceptos previstos en el convenio.

También pueden existir diferencias entre entidades y funciones. Por eso, el dato sirve como piso de referencia del convenio, no como un sueldo único para toda la actividad.

Cómo se compara con el nuevo piso salarial que impulsa el Gobierno

El salario inicial bancario ya se encuentra ampliamente por encima del piso de $1.070.000 brutos que el Gobierno comenzó a promover para determinadas categorías de otros convenios colectivos.

En INFOZONA explicamos cómo funcionaría el salario garantizado superior a $1 millón y qué actividades podrían quedar alcanzadas.

En el caso de los bancarios, la atención está puesta en otro punto: cuándo se comunicará la próxima actualización y qué pauta se acordará durante la reapertura de septiembre.

Las próximas fechas clave para el sector

Durante septiembre habrá dos momentos para seguir de cerca. Primero, la eventual actualización que complete el mecanismo correspondiente a agosto. Después, la reapertura de la negociación paritaria prevista para la segunda mitad del mes.

Hasta que se publique una nueva escala, la referencia confirmada continúa siendo de $2.534.977,22 para el salario inicial más ROE, con un acumulado del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026.