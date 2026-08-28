¿cobrás uno de estos sueldos? Los 5 gremios que le ganaron a la inflación y cobran bonos millonarios

Si querés saber cuánto tenés que cobrar este mes o qué gremios consiguieron las mejores paritarias, ya se publicaron las nuevas grillas salariales.

Durante septiembre se efectiviza la liquidación de los haberes de agosto, donde un grupo de sectores industriales y de servicios logró ubicarse en la cima con aumentos destacados y bonos extraordinarios.

Azucareros y siderúrgicos encabezan los bonos más altos

Dos de los acuerdos paritarios más importantes del período cerraron sumas extraordinarias de gran impacto para los trabajadores:

Siderúrgicos (UOM Rama 21): cobran un incremento no remunerativo del 6% para agosto, septiembre y octubre , junto a un bono extraordinario de $1.600.000 para personal propio de planta y $1.280.000 para contratistas. Desde noviembre se sumará otro 6% no acumulativo.

cobran un incremento no remunerativo del , junto a un para personal propio de planta y para contratistas. Desde noviembre se sumará otro 6% no acumulativo. Ingenio Ledesma (SOEAIL): el básico parte de $1.155.000 (Categoría 1) hasta $1.444.659 (Categoría 8) tras acordar un suba del 30,26% total, más la primera cuota de un bono extraordinario de $300.000 abonado con los haberes de agosto.

Plásticos, servicios rápidos y mineros jerárquicos sumaron subas directas

Otros rubros clave del sector productivo activaron esquemas de recomposición mensual con sumas adicionales:

Plástico (UOYEP): aplica un ajuste directo del 7,28% sobre las escalas básicas para los haberes de agosto que se perciben en septiembre, en el marco de la paritaria semestral del 16,83%.

aplica un sobre las escalas básicas para los haberes de agosto que se perciben en septiembre, en el marco de la paritaria semestral del 16,83%. Servicios Rápidos (Pasteleros): liquidan una asignación no remunerativa del 3,94% para agosto (a cobrar en septiembre), que subirá al 5,7% en septiembre y 7,4% en octubre , para luego consolidarse en el básico en noviembre.

liquidan una para agosto (a cobrar en septiembre), que subirá al y , para luego consolidarse en el básico en noviembre. Mineros Jerárquicos (ASIJEMIN): cobran la segunda cuota del esquema en yacimientos Veladero y Gualcamayo, correspondiente al 5% de aumento más una suma de $90.000.

Cómo se actualizan los sueldos en Comercio, Bancarios y Casas Particulares

El resto de los gremios de mayor representatividad en el mercado laboral mantuvo incrementos alineados con las mediciones oficiales de inflación:

Empleados de Comercio: perciben un 1,9% de aumento sobre básicos de junio más la segunda cuota del bono no remunerativo de $25.000 .

perciben un más la segunda cuota del . Trabajadores Bancarios: liquidan un ajuste del 2,1% por IPC , fijando el salario inicial de la actividad en $2.534.977,22 .

liquidan un ajuste del , fijando el salario inicial de la actividad en . Casas Particulares: las mensualizadas cobran el haber de agosto en septiembre con un 1,9% de suba más la suma fija no remunerativa de hasta $20.000, mientras que en septiembre se aplica otro 1,8%.

La escala salarial en Estatales y Choferes de Transporte Público

Los servicios públicos y dependencias del Estado completan la nómina de liquidaciones para este mes: