¿qué cambia en el banco central? Los tres proyectos clave que milei enviará al congreso para cambiar su funcionamiento

Si querés saber de qué se trata la reforma más profunda del sistema monetario en décadas y cómo impactará en la economía, la respuesta la tenés en los tres proyectos oficiales presentados en cadena nacional.

El Gobierno anunció el envío de un paquete de leyes al Congreso para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y garantizar su independencia.

La “Cláusula Bausili”: blindaje para la máxima autoridad del BCRA

El proyecto establece una exigencia inédita para poder remover al presidente del Banco Central de la República Argentina.

Para desplazar a la máxima autoridad de la entidad se requerirá el voto de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso (Senadores y Diputados), un nivel de protección equiparable al de un juicio político.

Tres proyectos para prohibir el financiamiento estatal mediante emisión

La iniciativa, que ingresará a la mesa de entradas del parlamento el próximo martes, busca prohibir de forma definitiva la emisión monetaria para financiar el gasto público.

El objetivo central de la norma es concentrar la función del BCRA en preservar el valor de la moneda y evitar las remociones intempestivas de sus autoridades por presiones políticas.

El diagnóstico oficial sobre la inflación histórica en Argentina

Durante el anuncio, el mandatario detalló el impacto del organismo monetario desde su fundación en el año 1935.

Según los datos presentados por el Ejecutivo, la inflación acumulada desde la creación del BCRA supera el 12.819.532.788.614.400.000%, mientras que desde el fin de la Convertibilidad el alza de precios acumulada fue del 168.580%.

El modelo internacional que busca imitar la nueva normativa

Con el nuevo esquema, se busca que la autoridad monetaria argentina adopte un mecanismo de estabilidad técnica de largo plazo.

El nivel de protección propuesto apunta a emular modelos de continuidad como el del Banco Central de Perú (donde su titular permanece desde el año 2006) y blindar a la entidad frente a futuras políticas expansivas.