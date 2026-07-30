Expulsión e inadmisión de extranjeros: cuáles son las faltas sancionadas en el nuevo DNU del Gobierno

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Presidente autorizó la prohibición de ingreso y la expulsión inmediata de extranjeros que lleven a cabo manifestaciones hostiles o agravios contra el país.

Las nuevas causales de expulsión e inadmisión en el país

La norma incorpora formalmente como motivo de deportación o veto de ingreso el incitar o promover mensajes de odio, discriminación o violencia por razones de nacionalidad.

La disposición alcanza tanto a las incitaciones públicas como a cualquier expresión directa que configure un agravio a la identidad nacional o a los habitantes de la República.

Infracciones a los símbolos patrios y defensa de la soberanía

El texto legal establece que será causa suficiente de expulsión cualquier acto que implique un ultraje a los símbolos patrios argentinos.

Desde la Oficina del Presidente remarcaron que el respeto por los emblemas nacionales y la soberanía constituyen principios innegociables para el Gobierno Nacional.

Fundamentos y objetivos de la reforma migratoria

La decisión se justificó oficialmente en la necesidad de preservar la integridad social y el orden institucional ante episodios recientes de tensión.

Según el Ejecutivo, el endurecimiento de los controles migratorios busca evitar situaciones que pongan en riesgo la convivencia dentro del territorio nacional.

Procedimiento y aplicación de la medida expedita

Cualquier conducta que sea encuadrada bajo la nueva normativa habilitará la denegación de ingreso en las fronteras o la deportación.

El decreto fija una posición tajante desde el área migratoria: cualquier acto considerado como un ataque a la República Argentina derivará en la pérdida del derecho de permanencia.