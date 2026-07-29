¿qué se sabe del presunto homicidio ocurrido en la ruta 63?

Tal como adelantó INFOZONA durante la mañana de este miércoles, un estremecedor hecho mantiene en vilo a los investigadores judiciales luego de que un joven fuera encontrado sin vida en el interior de un automóvil detenido sobre la banquina de la Ruta Provincial 63, a la altura del kilómetro 27, en el tramo comprendido entre Dolores y General Conesa.

La víctima fue identificada como Nicolás Ricardo Compagnucci, de 28 años, domiciliado en la localidad bonaerense de San Miguel. De acuerdo con las primeras actuaciones, el cuerpo presentaba una profunda herida cortante en la zona del cuello, motivo por el cual la Justicia investiga el episodio como un presunto homicidio.

El hallazgo se produjo luego de que personal del Destacamento de Policía Vial General Conesa recibiera un llamado alertando sobre un supuesto accidente de tránsito. Sin embargo, al arribar al lugar, los efectivos encontraron un Peugeot 408 (dominio OCR-343) detenido sobre la banquina del carril ascendente y, en su interior, al conductor ya sin signos vitales.

Una médica que intervino en la escena confirmó el fallecimiento y constató la grave lesión cortante en el cuello, una circunstancia que descartó rápidamente la hipótesis inicial de un siniestro vial y dio paso a una investigación penal por homicidio.

Las primeras pericias

Peritos de la Policía Científica de Dolores realizaron un exhaustivo relevamiento de la escena del hecho y del vehículo. Durante la inspección secuestraron una billetera que contenía el Documento Nacional de Identidad, la licencia de conducir, la documentación del automóvil y dinero en efectivo.

Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores es que no se registraron faltantes entre las pertenencias de la víctima, por lo que, al menos en esta etapa de la investigación, el móvil del crimen no parecería estar vinculado a un robo.

La investigación

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Departamento Judicial Dolores, cuyo titular, el fiscal Mario Pérez, ordenó las primeras medidas investigativas y dispuso la realización de la correspondiente autopsia, cuyo resultado será clave para determinar con precisión la mecánica del hecho y el horario de la muerte.

En paralelo, la investigación fue encomendada a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Dolores, encabezada por el comisario inspector Jorge Sánchez, cuyos efectivos trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de Compagnucci.

Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad, posibles testimonios y cualquier elemento que permita establecer con quién estuvo la víctima antes de aparecer muerta sobre la Ruta Provincial 63.

Sin detenidos y con múltiples interrogantes

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál es la principal hipótesis que manejan respecto del crimen y tampoco trascendió la existencia de personas aprehendidas o sospechosos identificados.

Mientras avanzan las pericias y se aguardan los resultados de la autopsia y de los análisis forenses, el caso continúa rodeado de numerosos interrogantes. La ausencia de faltantes en el vehículo y en las pertenencias personales de la víctima convierte al hecho en una investigación compleja, en la que los pesquisas buscan determinar tanto el móvil del crimen como la identidad del autor o los autores.

La investigación permanece en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.