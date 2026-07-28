Tragedia en las cataratas del iguazú: volcó una lancha con turistas y murió un joven de 26 años

Una tragedia en las Cataratas del Iguazú sacudió este martes 28 de julio a uno de los destinos turísticos más visitados de la región. Una lancha que realizaba una excursión por el río Iguazú volcó con ocho personas a bordo y un turista neerlandés de 26 años murió pese al operativo desplegado para rescatar a todos los ocupantes.

El accidente ocurrió cerca del mediodía en el sector brasileño del Parque Nacional do Iguaçu, frente a la ciudad de Foz do Iguaçu. La embarcación pertenecía a Macuco Safari, la empresa que organiza los paseos náuticos que se aproximan a la base de los saltos.

El episodio no se produjo en el circuito argentino ni afectó directamente las excursiones que parten desde Puerto Iguazú, en Misiones. Sin embargo, la cercanía con la frontera y la gran cantidad de argentinos que visitan ambos lados de las Cataratas generaron una fuerte repercusión.

Cómo ocurrió la tragedia en las Cataratas del Iguazú

De acuerdo con la información comunicada por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, conocido como ICMBio, el vuelco ocurrió durante un paseo privado. En la lancha viajaban seis turistas de Países Bajos y dos tripulantes brasileños, el piloto y el copiloto.

Los Bomberos de Foz do Iguaçu recibieron el aviso alrededor de las 12.20 y activaron un operativo de búsqueda y rescate acuático junto con personal del parque, el servicio de emergencias y la Marina de Brasil. Todos los ocupantes pudieron ser retirados del agua.

El joven de 26 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y recibió maniobras de asistencia, pero no logró sobrevivir. Su identidad no había sido difundida oficialmente durante las primeras horas posteriores al accidente.

Según medios brasileños, el turista había llegado a Foz do Iguaçu el lunes junto con su novia y familiares de ella. El grupo tenía previsto permanecer en la zona hasta el jueves.

Otros turistas fueron trasladados al hospital

El accidente también dejó personas heridas. Un hombre de 49 años fue internado en estado estable y quedó bajo observación médica, mientras que una mujer de 48 años sufrió una fractura en un pie. Otros integrantes del grupo fueron revisados por los equipos de emergencia y no presentaban lesiones de gravedad.

Los dos tripulantes de la embarcación también solicitaron asistencia médica después de llegar al punto de desembarco. Hasta el momento, las autoridades no informaron que hubiera más víctimas en estado crítico.

El caudal del río era casi tres veces superior al habitual

Uno de los datos que deberá analizar la investigación es el volumen de agua que atravesaba las Cataratas al momento del vuelco. Entre las 11 y las 13 se registró un promedio de 4,3 millones de litros por segundo, frente a un nivel habitual cercano a 1,5 millones.

La diferencia es considerable, pero las autoridades brasileñas todavía no determinaron si el caudal elevado tuvo relación directa con el accidente. Por ese motivo, no se confirmó oficialmente qué provocó que la lancha se diera vuelta.

El aumento del río ya había obligado días antes a cerrar preventivamente la pasarela de la Garganta del Diablo del lado argentino. Ese circuito fue reabierto el lunes, luego de que las condiciones permitieran nuevamente el ingreso de visitantes.

Suspendieron el paseo y abrieron una investigación

El ICMBio dispuso que las actividades de Macuco Safari permanezcan suspendidas durante tres días desde el miércoles 29 de julio. La medida busca facilitar las pericias y el seguimiento de las actuaciones iniciadas tras la muerte del turista.

La Capitanía Fluvial del Río Paraná abrió un Inquérito Administrativo sobre Accidentes y Hechos de la Navegación para establecer las causas y determinar eventuales responsabilidades. También interviene la Policía Civil de Paraná.

El organismo ambiental brasileño informó que revisó la documentación de la concesionaria Ilha do Sol, responsable de la operación, y que los permisos se encontraban en regla. Ese dato, sin embargo, no define las causas del vuelco, que continuaban bajo investigación.

Macuco Safari expresó sus condolencias a la familia de la víctima, aseguró que brinda asistencia a los sobrevivientes y señaló que entregará la información requerida por las autoridades. Quienes habían comprado entradas para los paseos suspendidos podrán solicitar una reprogramación o el reintegro.

Qué pasa con las visitas del lado argentino

La suspensión alcanza al paseo náutico operado en el Parque Nacional do Iguaçu, del lado brasileño. El Parque Nacional Iguazú de la Argentina mantiene una administración y circuitos independientes, por lo que cualquier cambio en pasarelas o excursiones debe ser informado por las autoridades argentinas.

Para los turistas que tengan previsto viajar durante las vacaciones de invierno, la recomendación es consultar el estado de cada circuito antes de ingresar, especialmente ante variaciones bruscas del caudal. La investigación deberá esclarecer ahora si las condiciones del río, una maniobra, una falla técnica u otro factor desencadenaron el vuelco fatal.