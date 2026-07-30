“Grillete fiscal”: las claves del proyecto para prohibir el déficit y suspender el sueldo a los funcionarios

Si había dudas sobre cómo funcionará la ley para frenar el déficit y a quiénes afectará la suspensión de cobros, el Gobierno ya adelantó los puntos clave del proyecto.

El Poder Ejecutivo anunció la presentación del “Grillete fiscal”, una iniciativa para que el Congreso no pueda aprobar Presupuestos con saldo negativo.

En qué consiste el mecanismo de equilibrio por ley

La propuesta establece que, ante un saldo fiscal negativo sostenido durante varios meses, el Congreso tendrá un plazo límite para ordenar las cuentas públicas.

Si no se logra el equilibrio, se activará en forma automática la paralización (shutdown) de todas las actividades no esenciales de la administración pública.

Congelamiento de sueldos para la planta política

Durante el tiempo que se extienda la paralización del Estado, quedará suspendido el pago de salarios para los cargos políticos de mayor jerarquía.

La medida alcanzará directamente al Presidente, la Vicepresidenta, legisladores nacionales, ministros, secretarios y subsecretarios.

Qué pasará con las contrataciones y las provincias

En caso de activarse la suspensión de actividades, se frenará de inmediato la aprobación de nuevos gastos, contratos e incorporación de personal.

Asimismo, quedarán interrumpidas de forma automática las transferencias discrecionales dirigidas a los gobiernos provinciales.

Los servicios esenciales que quedarán protegidos

El proyecto contempla que la interrupción de actividades no afecte a las prestaciones sociales ni a los servicios prioritarios.

Quedarán plenamente garantizados el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la atención médica, la seguridad nacional y el sistema penitenciario.