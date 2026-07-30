Tienda bna+ lanzó "efemérides": cómo funciona la nueva herramienta del banco nación para elegir regalos

Si entrás al marketplace del Banco Nación buscando ideas para hacer un regalo y no sabés por dónde empezar, la respuesta la tiene la nueva función lanzada en la plataforma digital.

El Banco Nación (BNA) incorporó de manera oficial en su portal Tienda BNA+ la sección “Efemérides”, un espacio diseñado para agrupar productos recomendados según las fechas especiales del calendario.

Cómo funciona la nueva sección “Efemérides” de Tienda BNA+

La herramienta opera como una guía temática de compras que organiza los artículos según la celebración o profesión que se aproxima en el almanaque.

Al ingresar al sitio, el usuario puede seleccionar una fecha específica y el sistema despliega automáticamente una lista de productos sugeridos y personalizados para esa ocasión.

Calendario de fechas especiales y productos sugeridos para agosto

La plataforma ya tiene cargado el cronograma del mes con catálogos específicos para cada conmemoración:

6 de agosto (Día del Veterinario): accesorios, equipamiento e insumos del rubro.

accesorios, equipamiento e insumos del rubro. 8 de agosto (Día Internacional del Gato): productos de cuidado y juguetes para mascotas.

productos de cuidado y juguetes para mascotas. 11 de agosto (Día del Nutricionista): artículos de balanza, cocina saludable y medición.

artículos de balanza, cocina saludable y medición. 13 de agosto (Día del Consultor Psicológico): muebles de oficina, sillones, bibliotecas y humidificadores.

muebles de oficina, sillones, bibliotecas y humidificadores. 15 de agosto (Día Mundial de la Relajación): elementos de confort, masajistas y ambientación para el hogar.

Una forma distinta de navegar el marketplace del Banco Nación

Con este cambio, la tienda virtual suma una navegación guiada que complementa las búsquedas habituales por rubros como tecnología, electrodomésticos u hogar.

La propuesta permite a los clientes anticiparse a las fechas festivas, ahorrando tiempo al momento de elegir regalos profesionales, corporativos o personales.

Promociones acumulables y financiación exclusiva del BNA

Las compras realizadas dentro de la categoría “Efemérides” mantienen la posibilidad de aplicar las promociones y cuotas sin interés vigentes del Banco Nación.

Además, los usuarios pueden gestionar la compra con los medios de pago habituales de la entidad a través de la app BNA+ para aprovechar los descuentos diarios.