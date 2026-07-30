Nuevo tope para compras puerta a puerta: arca fijó en us$ 3000 el límite para envíos postales de uso personal

Si querés saber exacto cuáles son los nuevos montos y exigencias antes de pedir productos afuera, la respuesta oficial ya está publicada en el Boletín Oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó un tope de US$ 3000 de valor FOB para envíos postales internacionales de uso personal.

Monto máximo de US$ 3000 y el detalle sobre los costos de envío

La Resolución General 5884/2026 abarca compras en plataformas del exterior por hasta US$ 3000 por paquete.

El cálculo contempla hasta tres unidades de la misma especie por bulto (sin presunción comercial) y aclara que los costos de flete y envío quedan fuera del límite de US$ 3000.

Envíos de hasta US$ 400 sin derechos de importación

La medida complementa el Decreto 604/2026 (del 17 de julio de 2026), que unificó el esquema del correo postal con el de los couriers privados.

Bajo esta norma, las compras de hasta US$ 400 no pagan derechos de importación ni tasa de estadística, hasta un tope de cinco operaciones anuales por persona.

Eliminación de trabas, SiDIP y la excepción de medicamentos

La normativa elimina controles previos como las normativas técnicas del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), restricciones económicas y medidas antidumping.

No obstante, los medicamentos para uso personal o familiar quedan exceptuados de esta flexibilidad y seguirán exigiendo la autorización previa de la ANMAT.

Declaración anticipada en 24 horas y régimen general

Los operadores de correo deberán cargar una declaración previa ante la Aduana antes de la llegada de la encomienda al país.

El comprador contará con 24 horas para validar o rectificar los datos. En caso de superar el tope fijado o la cantidad permitida, el paquete pagará la totalidad de tributos del régimen general.