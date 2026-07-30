Nuevo tope para compras puerta a puerta: arca fijó en us$ 3000 el límite para envíos postales de uso personal

Si querés saber exacto cuáles son los nuevos montos y exigencias antes de pedir productos afuera, la respuesta oficial ya está publicada en el Boletín Oficial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó un tope de US$ 3000 de valor FOB para envíos postales internacionales de uso personal.
Monto máximo de US$ 3000 y el detalle sobre los costos de envío
La Resolución General 5884/2026 abarca compras en plataformas del exterior por hasta US$ 3000 por paquete.
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El cálculo contempla hasta tres unidades de la misma especie por bulto (sin presunción comercial) y aclara que los costos de flete y envío quedan fuera del límite de US$ 3000.
Envíos de hasta US$ 400 sin derechos de importación
La medida complementa el Decreto 604/2026 (del 17 de julio de 2026), que unificó el esquema del correo postal con el de los couriers privados.
Bajo esta norma, las compras de hasta US$ 400 no pagan derechos de importación ni tasa de estadística, hasta un tope de cinco operaciones anuales por persona.
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Eliminación de trabas, SiDIP y la excepción de medicamentos
La normativa elimina controles previos como las normativas técnicas del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), restricciones económicas y medidas antidumping.
No obstante, los medicamentos para uso personal o familiar quedan exceptuados de esta flexibilidad y seguirán exigiendo la autorización previa de la ANMAT.
Declaración anticipada en 24 horas y régimen general
Los operadores de correo deberán cargar una declaración previa ante la Aduana antes de la llegada de la encomienda al país.
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El comprador contará con 24 horas para validar o rectificar los datos. En caso de superar el tope fijado o la cantidad permitida, el paquete pagará la totalidad de tributos del régimen general.