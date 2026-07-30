Nuevo tope para compras puerta a puerta: ARCA fijó en US$ 3000 el límite para envíos postales de uso personal

Por Denisse Helman
Nuevo tope para compras puerta a puerta: arca fijó en us$ 3000 el límite para envíos postales de uso personal

Si querés saber exacto cuáles son los nuevos montos y exigencias antes de pedir productos afuera, la respuesta oficial ya está publicada en el Boletín Oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ratificó un tope de US$ 3000 de valor FOB para envíos postales internacionales de uso personal.

Monto máximo de US$ 3000 y el detalle sobre los costos de envío

La Resolución General 5884/2026 abarca compras en plataformas del exterior por hasta US$ 3000 por paquete.

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El cálculo contempla hasta tres unidades de la misma especie por bulto (sin presunción comercial) y aclara que los costos de flete y envío quedan fuera del límite de US$ 3000.

Envíos de hasta US$ 400 sin derechos de importación

La medida complementa el Decreto 604/2026 (del 17 de julio de 2026), que unificó el esquema del correo postal con el de los couriers privados.

Bajo esta norma, las compras de hasta US$ 400 no pagan derechos de importación ni tasa de estadística, hasta un tope de cinco operaciones anuales por persona.

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Eliminación de trabas, SiDIP y la excepción de medicamentos

La normativa elimina controles previos como las normativas técnicas del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), restricciones económicas y medidas antidumping.

No obstante, los medicamentos para uso personal o familiar quedan exceptuados de esta flexibilidad y seguirán exigiendo la autorización previa de la ANMAT.

Declaración anticipada en 24 horas y régimen general

Los operadores de correo deberán cargar una declaración previa ante la Aduana antes de la llegada de la encomienda al país.

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El comprador contará con 24 horas para validar o rectificar los datos. En caso de superar el tope fijado o la cantidad permitida, el paquete pagará la totalidad de tributos del régimen general.

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