Día del niño 2026: ¿qué día cae este año y por qué se sumará a un fin de semana largo?

Si tenías dudas sobre la fecha exacta del festejo para organizar compras o una escapada familiar, la respuesta ya está ratificada en el calendario oficial.

La celebración del Día del Niño en Argentina se llevará a cabo el domingo 16 de agosto de 2026, fecha que coincidirá de forma directa con un descanso prolongado.

Un festejo que empalma con un feriado nacional

La jornada de festejos se unirá con el feriado nacional del lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Esta coincidencia generará un fin de semana largo de tres días (del sábado 15 al lunes 17 de agosto), ideal para reuniones, viajes cortos y actividades recreativas en familia.

El Decreto 562/2025 y el cambio impulsado por las jugueterías

La fecha quedó fijada formalmente tras la modificación impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Mediante el Decreto 562/2025, el Poder Ejecutivo trasladó definitivamente la celebración del segundo al tercer domingo de agosto de cada año.

Más de 60 años de tradición en el país

La costumbre de destinar una jornada especial a la infancia nació en la Argentina en 1960, siguiendo una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con el correr de las décadas, la cita se convirtió en uno de los hitos comerciales y sociales más esperados del año para el rubro de juguetes, indumentaria y espectáculos infantiles.

El nombre oficial de la festividad

Durante 2020 se había promovido el uso de la denominación “Día de las Infancias” para visibilizar la diversidad de las niñeces.

Sin embargo, a partir de 2025 el Gobierno nacional restableció de manera formal la denominación tradicional de “Día del Niño”.