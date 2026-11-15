Tensión máxima en el gobierno: la dura denuncia de pettovello tras ser presionada por la interna de un gremio clave

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció este sábado 14 de noviembre de 2026 presiones y hostigamiento en medio del conflicto por las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA).

Según publicó la propia funcionaria en su cuenta de la red social X, evalúa presentar una denuncia ante los tribunales para resguardar su integridad moral y física. El enfrentamiento tiene como eje el reconocimiento formal de la conducción del gremio que encabeza Luis Barrionuevo y una movilización anunciada frente al Ministerio.

El descargo de Sandra Pettovello y la advertencia de denuncia

En su publicación de este sábado, la titular de Capital Humano cuestionó las acciones impulsadas por quienes exigen la certificación sindical. “No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar”, escribió Pettovello.

La ministra explicó que recibió presiones para que su cartera desista de una apelación judicial vigente. Según sus declaraciones, la movilización convocada por el gremio responde a intereses particulares y no a los derechos de los trabajadores, motivo por el cual analiza recurrir a la Justicia para frenar las agresiones.

Qué discute la Corte Suprema y por qué afecta a las paritarias

El trasfondo del conflicto radica en la validez de las elecciones internas de la UTHGRA realizadas en diciembre. Aunque el recurso oficial no apunta directamente a los salarios, sin la certificación de autoridades Barrionuevo no puede homologar formalmente los acuerdos paritarios.

En septiembre, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo emitir una certificación provisoria en un plazo de cinco días. Sin embargo, Capital Humano presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar esa orden hasta que se resuelva la impugnación presentada por la lista opositora Gris/Naranja, liderada por Dante Camaño.

El decreto 342 y la postura oficial del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que la falta de firma no es una decisión arbitraria, sino el cumplimiento del marco legal vigente. La cartera respalda su postura en el decreto 342, dictado en 2025, que restringió la intervención del Estado en las internas sindicales.

Dicha norma establece que el Estado solo puede designar un funcionario por hasta 120 días hábiles en casos de acefalía total. Para el Gobierno, los conflictos sobre padrones e impugnaciones deben resolverse exclusivamente en el fuero laboral y no por vía política.

El cruce cara a cara antes del discurso del papa León XIV

La tensión escaló días atrás durante un encuentro en el Campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), previo a una exposición del papa León XIV. Allí, Luis Barrionuevo le reprochó a Pettovello que la falta de aval oficial impide homologar el último incremento salarial de los trabajadores del sector.