El Gobierno lanzó vouchers para pagar cursos de capacitación laboral a desocupados y trabajadores de bajos ingresos

El Gobierno nacional lanzó un nuevo programa que financia cursos de capacitación mediante vouchers. La medida quedó oficializada este viernes 13 de noviembre a través de la Resolución 593/2026 en el Boletín Oficial.

El Programa Formando Capital Humano entregará dinero exclusivo para abonar aranceles de formación profesional a través de una tarjeta prepaga de uso restringido. Repasá quiénes pueden anotarse, qué duración tienen los cursos y cómo es el trámite digital para postularse.

Cómo funcionan los vouchers y la tarjeta prepaga

El beneficio consiste en una asignación de dinero destinada únicamente al pago del arancel del curso elegido, pudiendo cubrir el 100% o una parte del valor total (si queda una diferencia, la abona el alumno).

Los fondos se acreditan en una tarjeta prepaga vinculada directamente a la institución y a la capacitación asignada. Por este motivo, el saldo no puede retirarse en efectivo ni utilizarse para otros gastos.

Quiénes pueden anotarse y qué grupos tienen prioridad

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que necesiten mejorar su empleabilidad: desocupados, trabajadores informales (no registrados), asalariados de bajos ingresos o cuentapropistas de menor escala.

Para asignar las vacantes disponibles, la Secretaría de Trabajo aplicará criterios de prioridad sobre tres perfiles específicos:

Personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Jóvenes de 18 a 29 años sin empleo formal y con estudios de hasta nivel secundario completo.

sin empleo formal y con estudios de hasta nivel secundario completo. Personas de otros grupos etarios que atraviesen condiciones laborales y educativas similares.

Qué cursos están incluidos y cuántos se pueden hacer por año

Las capacitaciones podrán cursarse de manera presencial, semipresencial o a distancia, con certificación oficial y orientación a sectores estratégicos con demanda laboral privada.

Tendrán una carga horaria de entre 20 y 240 horas (con una duración máxima de seis meses) y no formarán parte de la educación estatal regular. Cada beneficiario podrá realizar hasta dos cursos por año calendario, límite que sube a tres si integran un mismo trayecto formativo.

Paso a paso: cómo inscribirse y qué exige la regularidad

La inscripción se realiza de forma online ingresando al Portal Formando Capital Humano, plataforma que redirige al Portal Empleo. Allí se debe cargar la historia laboral y responder un cuestionario de perfil e intereses (la aprobación habilita a elegir cursos, sujeto a cupos y presupuesto).

Para mantener el pago mensual del voucher, el alumno deberá cumplir con la asistencia obligatoria y abonar con la tarjeta prepaga el arancel del mes anterior. Quienes abandonen o pierdan la regularidad en más de un curso quedarán suspendidos por seis meses para volver a postularse.