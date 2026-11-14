El Gobierno lanzó vouchers para pagar cursos de capacitación laboral a desocupados y trabajadores de bajos ingresos

Por Denisse Helman
Cursos oficios salida laboral provincia

El Gobierno nacional lanzó un nuevo programa que financia cursos de capacitación mediante vouchers. La medida quedó oficializada este viernes 13 de noviembre a través de la Resolución 593/2026 en el Boletín Oficial.

El Programa Formando Capital Humano entregará dinero exclusivo para abonar aranceles de formación profesional a través de una tarjeta prepaga de uso restringido. Repasá quiénes pueden anotarse, qué duración tienen los cursos y cómo es el trámite digital para postularse.

Cómo funcionan los vouchers y la tarjeta prepaga

El beneficio consiste en una asignación de dinero destinada únicamente al pago del arancel del curso elegido, pudiendo cubrir el 100% o una parte del valor total (si queda una diferencia, la abona el alumno).

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Los fondos se acreditan en una tarjeta prepaga vinculada directamente a la institución y a la capacitación asignada. Por este motivo, el saldo no puede retirarse en efectivo ni utilizarse para otros gastos.

Quiénes pueden anotarse y qué grupos tienen prioridad

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que necesiten mejorar su empleabilidad: desocupados, trabajadores informales (no registrados), asalariados de bajos ingresos o cuentapropistas de menor escala.

Para asignar las vacantes disponibles, la Secretaría de Trabajo aplicará criterios de prioridad sobre tres perfiles específicos:

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  • Personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • Jóvenes de 18 a 29 años sin empleo formal y con estudios de hasta nivel secundario completo.
  • Personas de otros grupos etarios que atraviesen condiciones laborales y educativas similares.

Qué cursos están incluidos y cuántos se pueden hacer por año

Las capacitaciones podrán cursarse de manera presencial, semipresencial o a distancia, con certificación oficial y orientación a sectores estratégicos con demanda laboral privada.

Tendrán una carga horaria de entre 20 y 240 horas (con una duración máxima de seis meses) y no formarán parte de la educación estatal regular. Cada beneficiario podrá realizar hasta dos cursos por año calendario, límite que sube a tres si integran un mismo trayecto formativo.

Paso a paso: cómo inscribirse y qué exige la regularidad

La inscripción se realiza de forma online ingresando al Portal Formando Capital Humano, plataforma que redirige al Portal Empleo. Allí se debe cargar la historia laboral y responder un cuestionario de perfil e intereses (la aprobación habilita a elegir cursos, sujeto a cupos y presupuesto).

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Para mantener el pago mensual del voucher, el alumno deberá cumplir con la asistencia obligatoria y abonar con la tarjeta prepaga el arancel del mes anterior. Quienes abandonen o pierdan la regularidad en más de un curso quedarán suspendidos por seis meses para volver a postularse.

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