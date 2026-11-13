Viernes 13 de noviembre: por qué muchos le temen a esta fecha y qué pasa en Argentina

El calendario vuelve a marcar una fecha que, para algunas personas, no pasa inadvertida. Hay quienes prefieren evitar decisiones importantes, miran con desconfianza el número 13 o recuerdan alguna anécdota de mala suerte. Otros lo toman con humor, comparten memes y siguen su rutina como cualquier otro día.

La coincidencia de un viernes con el número 13 reúne creencias de distintas épocas y culturas. Aunque hoy está instalada en series, películas y conversaciones cotidianas, su historia es bastante menos sencilla de lo que suele contarse.

Este viernes 13 de noviembre de 2026 será el tercero y último viernes 13 del año, después de los que ocurrieron el 13 de febrero y el 13 de marzo. Pero, ¿de dónde viene la fama de esta fecha y por qué en Argentina muchos le temen más al martes 13?

Por qué el viernes 13 se considera un día de mala suerte

La superstición no tiene un origen único ni una fecha precisa de nacimiento. Los especialistas señalan que se formó al combinar dos ideas que existían por separado: la asociación negativa del número 13 en determinadas tradiciones occidentales y el simbolismo religioso que algunas personas atribuyen al viernes.

En la tradición cristiana, una explicación habitual vincula al número 13 con los participantes de la Última Cena: Jesús y sus doce apóstoles. El viernes, por su parte, se relaciona con el día de la crucifixión. Esas referencias ayudaron a construir un imaginario cultural, pero no prueban que exista una influencia real de la fecha sobre los acontecimientos.

La investigadora Idanely Mora Peralta, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que el temor al viernes 13 no nació de un acontecimiento histórico plenamente demostrado. Su interpretación, publicada por UNAM Global el 11 de noviembre de 2026, destaca la transmisión de estas creencias a través de relatos y costumbres sociales.

La historia que relaciona el viernes 13 con los templarios

Una de las versiones más difundidas ubica el origen del mito en el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó detener a numerosos integrantes de la Orden del Temple. El episodio ocurrió, pero hay un detalle importante: los investigadores no encuentran pruebas suficientes para afirmar que allí empezó la superstición del viernes 13.

La asociación moderna parece haber tomado forma gradualmente. Durante el siglo XIX ya aparecían referencias escritas a la combinación de viernes y 13, y en 1907 se publicó la novela Friday, the Thirteenth, del escritor estadounidense Thomas W. Lawson, centrada en maniobras financieras que aprovechan el temor popular a la fecha.

Más adelante, la película de terror Friday the 13th, estrenada en 1980, convirtió la expresión en un fenómeno de la cultura popular. La saga contribuyó a que la superstición viajara mucho más allá de los países donde era especialmente conocida.

¿Por qué en Argentina se habla más del martes 13?

La diferencia es principalmente cultural. En Estados Unidos y en numerosos países de tradición anglosajona, el viernes 13 suele ser el día asociado a los malos presagios. En Argentina, España y buena parte de América Latina, en cambio, la creencia más extendida gira alrededor del martes 13.

La famosa expresión “En martes, ni te cases ni te embarques” transmite la idea de que ese día no conviene comenzar proyectos importantes. Una explicación tradicional relaciona el nombre martes con Marte, el dios romano de la guerra, al que se atribuían conflictos y enfrentamientos.

En nuestro país, además, el 13 está asociado a “la yeta” en la tabla de los sueños que circula alrededor de la quiniela. Estas referencias explican por qué el número aparece en conversaciones y costumbres incluso entre quienes no creen realmente en la mala suerte.

INFOZONA ya había abordado el origen de la superstición del martes 13 y los rituales populares que algunas personas practican, una tradición distinta de la que se hizo famosa con el viernes 13.

Qué cosas se suelen evitar un viernes 13

Las costumbres varían según la familia y el país. Entre las más conocidas aparecen evitar pasar debajo de una escalera, no romper espejos, tocar madera para alejar un mal presagio, llevar amuletos o mirar con desconfianza a un gato negro que cruza por delante.

También hay personas que prefieren no casarse, no viajar o postergar una firma importante. Sin embargo, estas prácticas son supersticiones populares, no medidas que hayan demostrado evitar accidentes o dificultades. Un gato negro, por ejemplo, no tiene ninguna relación comprobada con la suerte de quien lo ve.

La UNAM señala que ciertos rituales pueden brindar a algunas personas una sensación de tranquilidad o de control frente a situaciones inciertas. Eso ayuda a entender por qué las costumbres sobreviven aunque quien las practica sepa que no existe una explicación científica que las respalde.

¿El viernes 13 realmente trae mala suerte?

No existe evidencia científica sólida que permita afirmar que los viernes 13 provoquen más desgracias que el resto de los días. Las coincidencias pueden llamar mucho la atención, especialmente cuando alguien ya espera que ocurra algo negativo, mientras que las jornadas sin incidentes pasan inadvertidas.

De hecho, durante el siglo XIX surgieron grupos dedicados a desafiar este tipo de creencias. Uno de los casos más conocidos es el Thirteen Club, fundado en Nueva York en 1882, cuyos integrantes organizaban reuniones de trece comensales y realizaban acciones consideradas de mala suerte para demostrar que no había por qué temerles.

En 2026, el viernes 13 vuelve a aparecer por última vez en noviembre. Para algunos será una fecha cargada de símbolos; para otros, una excusa para recordar películas de terror. Lo que no cambia es que el calendario por sí solo no determina lo que puede ocurrir durante el día.