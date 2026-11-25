El Instituto de la Vivienda bonaerense aprobó un esquema voluntario que permite extender un 50% el plazo de devolución e incluye quitas de hasta el 100% en intereses por mora.

La medida alcanza tanto a quienes registran atrasos como a las familias que llevan sus pagos al día, con plazo abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. A continuación, te detallamos cómo funciona cada alternativa según tu situación, cómo tramitar la adhesión y qué fecha conviene elegir para calcular el capital.

Cómo funciona la extensión del 50% y las quitas de intereses según cada caso

El nuevo régimen aprobado por la Provincia establece tres modalidades diferenciadas de acuerdo con el estado de deuda de cada beneficiario:

Con 3 o más cuotas consecutivas adeudadas: Permite extender un 50% el plazo de devolución (computando tanto las cuotas vencidas como las pendientes) e incluye una quita del 100% de los intereses punitorios y del 80% de los intereses moratorios .

Permite (computando tanto las cuotas vencidas como las pendientes) e incluye una . Con 1 o 2 cuotas impagas: Habilita la ampliación del 50% en el plazo de pago junto con una quita del 80% de los intereses moratorios .

Habilita la junto con una . Familias con pagos al día: También pueden optar voluntariamente por extender un 50% el plazo para abonar las cuotas que aún restan cancelar.

Hasta cuándo hay tiempo y cómo realizar el trámite de adhesión

La incorporación al plan de refinanciación no es automática ni obligatoria: cada familia debe manifestar su voluntad de ingresar al nuevo esquema.

Para adherirse, los titulares tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2026 y deben aceptar expresamente las nuevas condiciones a través del domicilio electrónico que declararon al momento de solicitar el crédito.

Qué fecha conviene elegir para adherirse según el coeficiente Hogar BA

Un dato clave a tener en cuenta antes de confirmar la solicitud es el día del mes en que se realiza la aceptación, ya que define el valor del coeficiente Hogar BA aplicado al cálculo del capital a devolver:

Adhesiones hasta el día 15 inclusive: Se toma el valor del coeficiente correspondiente al mes anterior .

Se toma el valor del coeficiente correspondiente al . Adhesiones desde el día 16 en adelante: Se aplica el coeficiente del mes en curso.

Por qué el Instituto de la Vivienda lanzó este esquema de refinanciación

La iniciativa fue dispuesta por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires con el doble objetivo de facilitar el cumplimiento mensual de las familias adjudicatarias y mejorar el recupero de los fondos públicos.

De este modo, quienes destinaron el financiamiento a reformas, refacciones o ampliaciones habitacionales cuentan con una ventana concreta antes de fin de año para reordenar su cronograma de pagos y reducir el valor de cada cuota pendiente.