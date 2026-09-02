Golpe de suerte en la quiniela: un afortunado ganó más de $435 millones

Un apostador vivió un verdadero golpe de suerte en la Quiniela y se convirtió en millonario de la noche a la mañana. El último sorteo de la Poceada Chaqueña dejó un único ganador del premio mayor, que había acumulado una cifra capaz de cambiarle la vida a cualquiera.

El sorteo se realizó durante la noche de este martes 1 de septiembre y correspondió a la edición Nº 2351. Diez números fueron extraídos y solamente una apuesta logró reunir los cinco aciertos necesarios para quedarse con el pozo principal.

La expectativa había crecido durante los últimos días debido al importante monto acumulado. Finalmente, la combinación ganadora apareció y el premio quedó en manos de un solo jugador.

Cuánto ganó el afortunado apostador de la Quiniela

De acuerdo con los resultados oficiales de Lotería Chaqueña, el premio de cinco aciertos alcanzó exactamente los $435.210.303,14.

El afortunado fue el único en alcanzar la categoría máxima, por lo que no tuvo que compartir el millonario pozo con otros jugadores.

Según informaron medios chaqueños, la apuesta ganadora fue realizada en Barranqueras. Los cinco números que le permitieron al jugador quedarse con la fortuna fueron 49, 66, 79, 82 y 90.

Cuáles fueron los números sorteados

Los diez números que conformaron el sorteo de la Quiniela Poceada del martes fueron:

03

06

28

34

43

49

66

79

82

90

La combinación convirtió al apostador en el gran ganador de la jornada y dejó nuevamente a la Poceada Chaqueña en el centro de la atención por la magnitud de sus premios.

También hubo miles de ganadores con menos aciertos

El premio mayor no fue el único que se repartió durante la noche. En la categoría de cuatro aciertos hubo 50 ganadores, que recibieron $898.846,62 cada uno.

Además, 1.649 apuestas consiguieron tres aciertos y obtuvieron un premio individual de $6.813,57. En la categoría de dos aciertos fueron premiados 19.160 jugadores, con $1.500 para cada ticket.

De esta manera, más de 20.000 apuestas obtuvieron algún premio durante el sorteo, aunque todas las miradas quedaron puestas en el único boleto que logró quedarse con los más de $435 millones.

Cuándo vuelve a sortearse la Poceada

Después del millonario premio entregado, la atención ya se trasladó hacia la próxima edición. El nuevo sorteo está previsto para el jueves 3 de septiembre a las 21 horas.

El pozo estimado para esa jornada supera los $118 millones, mientras que quienes resultaron premiados en el sorteo del martes tendrán plazo hasta el 16 de septiembre para cobrar sus respectivos premios.