Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones

El pasado domingo 23 de noviembre, un apostador celebró la obtención del premio mayor del sorteo 2403 de Telekino, al acertar los 15 números. Este afortunado se lleva a casa un impresionante pozo de $152.685.284, aunque debe tener en cuenta que el fisco también tomará su parte significativa de esta fortuna.

El millonario pozo del Telekino y sus 15 números ganadores

El premio global del sorteo superaba los $311 millones e incluía premios adicionales que ni siquiera se limitaban al efectivo. Los ganadores podrían llevarse a casa no solo el dinero, sino también un automóvil, una camioneta, dos viviendas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, otro a México y un crucero por Brasil para dos personas. La combinación que permitió al mendocino convertirse en millonario fue: 01, 02, 05, 06, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 y 25.

Además de este único ganadores de 15 aciertos, 20 jugadores lograron 14 coincidencias, llevándose un premio algo más modesto de $420.662 cada uno. Sin embargo, el foco mediático estuvo en el mendocino que cambiará su vida gracias a esta suerte.

¿Qué porcentaje del premio se queda el fisco argentino?

En Argentina, los grandes premios en juegos de azar no llegan “limpios” al bolsillo del ganador. La legislación, a través de las leyes 20.630 y 23.351, establece un impuesto específico. Este gravamen se calcula sobre el 90% del premio, aplicando una tasa del 31%. Esto implica que casi tres de cada diez pesos quedarán en manos del Estado a través de ARCA y AFIP.

Tomando el premio de $152.685.284 como referencia, el cálculo de impuestos se realiza sobre $137.416.755,60, lo que da como resultado una retención aproximada de $42.600.000. Por consiguiente, el mendocino se quedará con un neto cercano a $110.085.283,76.

Esta realidad reabre el debate sobre la diferencia entre el monto “prometido” en la publicidad y lo que realmente recibe el ganador. Sin embargo, es indiscutible que el jugador mendocino ha cambiado su fortuna de un día para otro, mientras que el Estado, como siempre, asegura su parte de la felicidad ajena.