Tarjeta o efectivo fuera del país: cuál es el medio de pago más conveniente para tus compras

Si tenés planificado un viaje fuera del país y querés saber cuál es la mejor forma de pagar para no terminar pagando de más, la estrategia antes de salir es fundamental.

Dependiendo de cómo uses tus tarjetas o el dinero en efectivo, podés evitar la percepción del 30% a cuenta de impuestos y evitar costosas comisiones bancarias.

Pago con tarjeta de crédito y cómo esquivar la percepción del 30%

Cuando comprás en el exterior con tarjeta de crédito, los consumos se convierten a dólares. Si pagás el resumen en pesos, se te aplicará la percepción del 30% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales.

Para evitar ese recargo, debés abonar el saldo directamente con dólares propios de tu caja de ahorro entre la fecha de cierre y el vencimiento, recordando activar el stop debit para que no se debiten pesos automáticamente.

Configuración de la tarjeta de débito y enlace a cuenta en dólares

Con la tarjeta de débito el descuento es inmediato, pero exige un paso previo en tu home banking para no pagar impuestos extra.

Debés configurar la cuenta principal vinculada a tu caja de ahorro en dólares. De lo contrario, el banco debitará el consumo desde tu cuenta en pesos y te cobrará la percepción vigente.

Retiros por cajero automático y comisiones bancarias en el exterior

Usar cajeros automáticos en el exterior para obtener moneda local o dólares es una alternativa válida, pero tiene letra chica.

Cada extracción suele generar comisiones fijas tanto del banco emisor como del cajero en el extranjero, por lo que se aconseja realizar pocas operaciones de montos mayores en lugar de muchos retiros pequeños.

Recomendaciones para el uso de efectivo y prevención de rechazos

El dinero en efectivo sigue siendo imprescindible para gastos menores, propinas, transporte y comercios no bancarizados.

Es fundamental viajar con billetes en perfecto estado (sin marcas ni roturas) y de series recientes, ya que muchas casas de cambio o comercios en el extranjero rechazan emisiones antiguas o deterioradas.