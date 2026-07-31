Banco nación lanzó un plan online de 96 cuotas para deudores de tarjetas de crédito ¿cómo funciona?

Si tenés saldos pendientes en tu plástico y querés regularizar tu situación sin hacer filas ni ir a la sucursal, el Banco Nación acaba de habilitar una solución inmediata desde el celular.

La entidad financiera lanzó un nuevo canal digital 100% autogestivo que permite refinanciar deudas de tarjetas de crédito de forma simple y con impacto automático.

Planes de pago de hasta 96 meses sin ir al banco

La nueva herramienta está pensada para que los usuarios puedan reestructurar sus compromisos de manera previsible y a largo plazo.

A través de esta plataforma, los clientes alcanzados pueden acceder a un plazo de hasta 96 meses para saldar sus obligaciones de forma totalmente remota.

A quiénes está dirigida la primera etapa del programa

En esta primera fase de implementación, la opción está habilitada para un grupo específico de titulares.

El beneficio alcanza a clientes que registren deudas en tarjetas de crédito bajo la clasificación de situación 3, 4 o 5 según la central de deudores.

Más de 7.500 trámites en las primeras 24 horas

El sistema registró un elevado nivel de respuesta por parte de los usuarios apenas se puso en marcha esta semana.

Durante sus primeras 24 horas de funcionamiento, la plataforma contabilizó más de 7.500 refinanciaciones completadas de manera autónoma.

Un programa que ya movilizó más de $310.000 millones

La iniciativa forma parte de un paquete de soluciones más amplio que lleva adelante el banco público para sanear las finanzas familiares.

Hasta la fecha, las distintas alternativas de regularización permitieron concretar más de 62.000 refinanciaciones por un monto total que supera los $310.000 millones.