Provincia de Buenos Aires: avanza un proyecto para autorizar la venta de alcohol en estaciones de servicio

Por Denisse Helman
Provincia de buenos aires: avanza un proyecto para autorizar la venta de alcohol en estaciones de servicio

Un proyecto impulsado en la Provincia de Buenos Aires busca modificar la ley vigente para habilitar la venta en tiendas de conveniencia y actualizar los horarios de comercialización.

La reforma de la Ley 11.825 y el fin de la prohibición en estaciones

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para derogar la prohibición que afecta a las estaciones de servicio desde hace casi tres décadas.

La iniciativa propone limitar la restricción únicamente a kioscos polirrubro y a la venta ambulante, argumentando que las tiendas de conveniencia funcionan con controles municipales y tributarios formales.

Agosto arrancó con un cambio rotundo: así estará el tiempo en los próximos días
Mirá también:

Agosto arrancó con un cambio rotundo: así estará el tiempo en los próximos días

Nuevos horarios propuestos para la venta minorista y el delivery

La normativa también modifica el artículo 1° para fijar una franja horaria uniforme en la que estará prohibida la comercialización.

El expendio minorista y el servicio de delivery de bebidas alcohólicas para consumo fuera del local quedarían vedados únicamente entre las 23:00 y las 10:00.

Garantías de control, menores de edad y Alcohol Cero

Los impulsores aclararon que el proyecto no busca flexibilizar las políticas sanitarias ni desproteger los controles estatales sobre el consumo.

Horror en la ruta: siete muertos tras un tremendo choque entre un auto y un camión
Mirá también:

Horror en la Ruta: Siete muertos tras un tremendo choque entre un auto y un camión

Se ratificó que se mantienen vigentes la prohibición absoluta de venta a menores de edad y la estricta reglamentación de Alcohol Cero al Volante en todo el territorio provincial.

Argumentos económicos sobre empleo, producción e inversión

Entre los fundamentos, el texto legislativo sostiene que la medida busca otorgar equidad comercial frente a supermercados y autoservicios que ya comercializan estos productos.

Comenzó agosto con alivio: cesan las lluvias y mejora el tiempo en la provincia de buenos aires
Mirá también:

Comenzó agosto con alivio: cesan las lluvias y mejora el tiempo en la provincia de Buenos Aires

Asimismo, se destaca que la apertura de nuevos canales formales favorecerá a las industrias cervecera y vitivinícola, impulsando la recaudación fiscal, el empleo y las inversiones.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.607 - 03 de agosto de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.