Provincia de buenos aires: avanza un proyecto para autorizar la venta de alcohol en estaciones de servicio

Un proyecto impulsado en la Provincia de Buenos Aires busca modificar la ley vigente para habilitar la venta en tiendas de conveniencia y actualizar los horarios de comercialización.

La reforma de la Ley 11.825 y el fin de la prohibición en estaciones

El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para derogar la prohibición que afecta a las estaciones de servicio desde hace casi tres décadas.

La iniciativa propone limitar la restricción únicamente a kioscos polirrubro y a la venta ambulante, argumentando que las tiendas de conveniencia funcionan con controles municipales y tributarios formales.

Nuevos horarios propuestos para la venta minorista y el delivery

La normativa también modifica el artículo 1° para fijar una franja horaria uniforme en la que estará prohibida la comercialización.

El expendio minorista y el servicio de delivery de bebidas alcohólicas para consumo fuera del local quedarían vedados únicamente entre las 23:00 y las 10:00.

Garantías de control, menores de edad y Alcohol Cero

Los impulsores aclararon que el proyecto no busca flexibilizar las políticas sanitarias ni desproteger los controles estatales sobre el consumo.

Se ratificó que se mantienen vigentes la prohibición absoluta de venta a menores de edad y la estricta reglamentación de Alcohol Cero al Volante en todo el territorio provincial.

Argumentos económicos sobre empleo, producción e inversión

Entre los fundamentos, el texto legislativo sostiene que la medida busca otorgar equidad comercial frente a supermercados y autoservicios que ya comercializan estos productos.

Asimismo, se destaca que la apertura de nuevos canales formales favorecerá a las industrias cervecera y vitivinícola, impulsando la recaudación fiscal, el empleo y las inversiones.