Tarjeta Alimentar para jubilados: la verdad sobre el cobro y los bonos confirmados

En las últimas semanas, las consultas sobre la Tarjeta Alimentar para jubilados se han disparado en Argentina. Ante la situación económica y la actualización de haberes prevista para marzo de 2026, es fundamental aclarar la confusión generada por rumores en redes sociales.

Muchos adultos mayores buscan saber si pueden tramitar la tarjeta azul del Ministerio de Capital Humano o si recibirán un refuerzo específico para alimentos. La respuesta oficial tiene matices importantes que impactan directamente en el bolsillo de los beneficiarios de ANSES y PAMI.

La realidad de la Tarjeta Alimentar para la tercera edad

Lo primero que debes saber es que la Prestación Alimentar (conocida como Tarjeta Alimentar) sigue siendo una política focalizada principalmente en la niñez. A fecha de hoy, febrero de 2026, no existe una inscripción abierta para que jubilados y pensionados generales soliciten esta tarjeta física.

Sin embargo, hay una excepción clave. El único grupo del sistema previsional que recibe este beneficio mensual (con montos que escalan según la cantidad de hijos) son las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos. Para el resto de los jubilados, el Estado implementa otros mecanismos de asistencia alimentaria que no requieren un plástico aparte, sino que se depositan como dinero en cuenta.

Programa Alimentario PAMI: el verdadero “refuerzo” para jubilados

Aunque la mayoría no cobra la Tarjeta Alimentar, los afiliados a PAMI cuentan con el Programa Alimentario PAMI. Este beneficio reemplazó hace tiempo al histórico “bolsón de comida” físico por un pago económico mensual que se acredita junto con el haber jubilatorio.

Este pago extra está destinado a garantizar la seguridad alimentaria de los afiliados más vulnerables. Lo más importante es su modalidad de gestión: el cobro es 100% automático y no requiere ningún trámite presencial ni virtual. Si cumplís con los requisitos (ser afiliado, tener más de 60 años y cobrar hasta un haber mínimo y medio), el sistema cruza los datos y deposita el monto sin intermediarios.

Montos oficiales confirmados para marzo 2026

El Gobierno oficializó un aumento del 2,9% para marzo, basado en la inflación de enero. Además, se mantiene el bono de refuerzo previsional (el famoso bono de $70.000) para quienes cobran la mínima, lo que configura el ingreso total de bolsillo.

Así queda conformado el cobro para un jubilado de la mínima en marzo:

Haber mínimo: $369.600,88 (aprox.)

$369.600,88 (aprox.) Bono de refuerzo: $70.000

$70.000 Total de bolsillo: Un jubilado de la mínima cobrará un total aproximado de $439.600 en marzo.

A esta cifra, los afiliados a PAMI que califiquen deben sumarle el monto del Programa Alimentario, que varía según la zona geográfica y la modalidad, pero que sirve como el complemento directo para la compra de alimentos.

Diferencias clave: Tarjeta Alimentar vs. Apoyo PAMI

Para evitar estafas o falsas expectativas, hemos preparado esta tabla comparativa que detalla qué corresponde a cada grupo:

Característica Tarjeta Alimentar (Capital Humano) Programa Alimentario (PAMI) Destinatarios AUH, AUE y PNC (Madres 7 hijos) Jubilados y Pensionados afiliados a PAMI Requisito principal Tener hijos menores de 14 años Cobrar hasta un haber mínimo y medio Forma de pago Mismo día que la asignación Junto con la jubilación (código en recibo) Gestión Automática (cruce de datos) Automática (sin trámite) Cobertura Canasta básica familiar Suplemento nutricional

Beneficios exclusivos en Provincia de Buenos Aires

Si residís en la Provincia de Buenos Aires, tenés una ventaja adicional que funciona como una “tarjeta alimentar” indirecta. La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia mantiene beneficios agresivos para el segmento Mayores de 60 años.

Para marzo de 2026, se espera la continuidad de los reintegros especiales:

Ahorro en comercios de barrio: Descuentos especiales de lunes a viernes.

Descuentos especiales de lunes a viernes. Especial Mayores de 60: Un reintegro mensual acumulable que suele aplicarse en cualquier comercio adherido pagando con código QR.

Un reintegro mensual acumulable que suele aplicarse en cualquier comercio adherido pagando con código QR. Supermercados: Días de descuento (generalmente lunes y martes) en cadenas adheridas.

Ver también: Cuenta DNI en Marzo 2026: Todos los Descuentos, Vuelta al Cole y Nuevos Topes de Reintegro

Utilizar estas promociones puede significar un ahorro mensual de más de $20.000 a $30.000, lo cual complementa el haber jubilatorio de manera efectiva sin depender de bonos nacionales.

Cómo leer tu recibo para verificar los cobros

Muchas veces el jubilado ya está cobrando el refuerzo alimentario sin saberlo, ya que no viene desglosado como “Tarjeta Alimentar”. Para verificarlo, debés ingresar a Mi ANSES o mirar tu recibo de haberes en el cajero automático.

Buscá los ítems adicionales al haber mensual. El bono de $70.000 suele figurar como “Refuerzo Previsional”, mientras que el pago de PAMI aparece identificado con códigos específicos vinculados a la obra social. Revisá siempre tu fecha de cobro según la terminación de DNI en el calendario oficial de ANSES para saber cuándo se acreditará la totalidad de tus haberes.