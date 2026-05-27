Anses en junio 2026: aguinaldo, bono y fechas importantes para jubilados

ANSES en junio concentra una de las liquidaciones más esperadas del año para jubilados y pensionados: al haber mensual se suma la primera cuota del aguinaldo y, para los ingresos más bajos, también aparece el refuerzo previsional que se viene pagando junto con los haberes.

El calendario de pagos de junio 2026 ya permite ordenar las fechas según la terminación del DNI. En este mes, además, el cronograma tiene corrimientos por el fin de semana largo, por lo que no todos cobran en semanas consecutivas y conviene revisar bien el día asignado antes de acercarse al banco o consultar el cajero.

Qué se cobra en junio junto al haber de ANSES

La liquidación previsional de junio incluye tres conceptos centrales para una parte importante de los beneficiarios: el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo y el bono de hasta $70.000 para quienes están dentro de los tramos alcanzados por el refuerzo.

El aguinaldo corresponde al Sueldo Anual Complementario del primer semestre y se acredita de manera automática. No requiere inscripción, turno ni trámite adicional: se paga junto con el haber mensual en la misma cuenta donde el titular cobra habitualmente.

En el caso de la jubilación mínima, el haber de junio se ubica en $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, el total bruto de referencia llega a $674.976,99. El monto puede variar en cada caso por descuentos, obra social, créditos u otros conceptos particulares.

Qué pasa con el bono de $70.000

El refuerzo previsional se mantiene como un pago adicional para jubilados y pensionados de menores ingresos. La regla general es que lo cobran completo quienes perciben el haber mínimo, mientras que quienes superan ese piso pueden recibir un proporcional hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Esto significa que el bono no funciona como un aumento permanente del haber ni integra la base para calcular el aguinaldo. El medio aguinaldo se calcula sobre el haber correspondiente, no sobre la suma del haber más el bono.

Jubilados con haber mínimo: cobran el bono completo.

cobran el bono completo. PUAM y Pensiones No Contributivas: también están alcanzadas por el refuerzo.

también están alcanzadas por el refuerzo. Haberes superiores al mínimo: pueden cobrar un proporcional si corresponde.

pueden cobrar un proporcional si corresponde. Haberes más altos: no reciben el bono.

Cuándo cobran jubilados con la mínima

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán primero. El pago incluye haber mensual, aguinaldo y bono si corresponde, todo acreditado según la terminación del DNI.

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Lunes 8 de junio 1 Martes 9 de junio 2 Miércoles 10 de junio 3 Jueves 11 de junio 4 Viernes 12 de junio 5 Martes 16 de junio 6 Miércoles 17 de junio 7 Jueves 18 de junio 8 Viernes 19 de junio 9 Lunes 22 de junio

Fechas para haberes superiores y Pensiones No Contributivas

Para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el calendario se concentra en la última parte del mes. En ese caso, el aguinaldo también se acredita junto con el haber de junio, pero el bono solo corresponde si el ingreso queda dentro del rango alcanzado por el proporcional.

Las fechas previstas para haberes superiores son: DNI 0 y 1, martes 23 de junio; DNI 2 y 3, miércoles 24; DNI 4 y 5, jueves 25; DNI 6 y 7, viernes 26; DNI 8 y 9, lunes 29.

Las Pensiones No Contributivas se pagan antes: DNI 0 y 1 el lunes 8; DNI 2 y 3 el martes 9; DNI 4 y 5 el miércoles 10; DNI 6 y 7 el jueves 11; DNI 8 y 9 el viernes 12. En todos los casos, el depósito se realiza en la cuenta habitual del beneficiario.

Cómo revisar el recibo antes de cobrar

Antes de retirar dinero, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de la liquidación. Allí se puede verificar si figura el haber mensual, el medio aguinaldo, el bono previsional y los descuentos aplicados.

La recomendación práctica es revisar el recibo digital, confirmar la fecha asignada por DNI y evitar traslados innecesarios. En junio, por la combinación de aguinaldo, bono y aumento mensual, el monto depositado puede ser más alto que el de un mes habitual, pero no todos los beneficiarios cobran los mismos conceptos.